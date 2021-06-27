الصحة النيابية بشأن دلتا المتحور: وحده التطعيم من يقف بوجه الفايروس

بغداد/ حسين حاتم

حذرت وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية من التهاون مع جائحة كورونا، لا سيما بعد دخول الموجة الثالثة من الوباء.

وأكدت وزارة الصحة أن الموجة الحالية اشد خطورة من الموجتين السابقتين، مشددة على ضرورة اخذ اللقاح المضاد لكورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية. فيما اشارت الى أن كوادرها بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات.

وفي سياق متصل، أفادت لجنة الصحة النيابية بأن الزيادة في أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة تعود إلى دخول العراق في الموجة الثالثة لجائحة كورونا؛ بسبب المتغير “دلتا” الجديد، لافتة الى أن هذا المتغير سيحصد ضعف عدد الوفيات التي حصدتها المتغيرات التي سبقته، ولا يمكن إيقافه إلا بجرعتي لقاح.

ويقول عضو لجنة الصحة النيابية سلمان الغريباوي في حديث لـ(المدى)، إن “الموجة الثالثة من جائحة كورونا اشد واخطر من الموجتين السابقتين”.

ويشدد الغريباوي على “التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي” داعيا الجميع الى “اخذ اللقاحات المضادة لكورونا”. ويضيف عضو الصحة النيابية، أن “نسبة الذين اقبلوا على اللقاح لا تتجاوز الـ5%”، ودعا وسائل الاعلام والمواطنين المطعمين باللقاح الى “التوعية المجتمعية والحث على اخذ اللقاح لتجاوز ازمة الجائحة”.

وفيما يخص فرض قيود جديدة، يشير الغريباوي الى انه “الى الان لم يتم عقد اجتماع للجنة الصحة والسلامة ولم تصدر قرارات جديدة”، لافتا الى ان “لجنته ستعقد اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الأيام المقبلة” وأعلنت وزارة الصحة، امس السبت، دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة، فيما أشارت الى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الانباء الرسمية، إن “الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقاً”، موضحا أن “الموجة الجديدة تتطلب مواجهتها بالتركيز على طرق الوقاية، وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني، فضلاً عن التلقيح”. وأشار الى أن “وزارة الصحة بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات”. ولفت البدر الى “ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى تفعيل نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية واعتماد المصادر العلمية الرصينة في نقل المعلومات”.

وشدد على “دور القيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية والشخصيات العامة في نشر ثقافة التوعية الصحية عن جائحة كورونا وعن طرق الوقاية منها، والدعوة الى تلقي اللقاحات، وخصوصاً فئات الاختطار العالي”.

وأكد البدر “استمرار مؤسسات وزارة الصحة في تقديم مختلف الخدمات الصحية لمرضى كورونا، فضلاً عن الخدمات الصحية الأخرى بمختلف مستوياتها”. بدورها، تقول عضو الفريق الطبي الاعلامي ل‍وزارة الصحة ربى فلاح حسن في حديث لـ(المدى)، إن “زيادة اعداد الاصابات التي سجلت في هذه الايام تدل على دخول العراق بموجة ثالثة وهي اخطر واشد من الموجتين الاولى والثانية”، مشيرة الى انه “علينا ان نكون على قدر المسؤولية لمجابهة هذه الموجة الجديدة التي ممكن ان تتسبب بكارثة وبائية في حال استمرار الاعداد في تزايد كما حدث في دول أخرى”. وتضيف أن “وزارة الصحة بدأت منذ الموجة الاولى بخطة استباقية وشاملة لكل موجة جديدة”، لافتة الى ان “جميع اللقاحات متوفرة وستكون بكميات بأضعاف من الكميات الحالية، فضلاً عن توفر منافذ اكثر تشمل جميع المراكز الصحية في العراق بشكل عام”.

وتشير حسن الى، أن “قرارات حظر التجوال الجزئي أو الشامل هي من صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي وحدها من تحدد الرفع أو التقليص أو التمديد”.

من جهته رجح عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، أسباب دخول العراق في الموجة الثالثة من فايروس كورونا، إلى المتغير “دلتا” الجديد للفايروس.

وقال الموسوي، في بيان تلقته (المدى)، إن “جميع الدلائل العلمية تشير إلى أن الزيادة في أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة تعود إلى دخول العراق في الموجة الثالثة لجائحة الكورونا فايروس؛ بسبب المتغير دلتا الجديد للكورونا، والتي تصيب البلدان المتأخرة نسبياً في أعداد المتلقين للقاحات”.

وأضاف الموسوي، “علما أن هذا المتغير سيحصد ضعف عدد الوفيات التي حصدتها المتغيرات التي سبقته، ولا يمكن إيقافه إلا بجرعتي لقاح، بمعنى أنك لست بمأمن من الإصابة به اذا كنت غير ملقح”، مستدركا بالقول، “وكما بينا سابقا أنه لا حماية من هذا الوباء الا بالتزام تعليمات الوقاية الصحية واخذ اللقاح بصورة كاملة”.

وأشار عضو الصحة النيابية إلى أنه “لن يكون المتغير (دلتا) هو الأخير، لن يتوقف الوباء فجأة او يتحول إلى سلالة (لقاحية) كما يشيع البعض، وحده اللقاح هو من سيقف بوجه كل هذا الموت، بدون اللقاح أنت (عاري) أمام أسوأ متغير عرفته مراكز السيطرة على الأمراض حول العالم”. وختم الموسوي بالقول، “ارجو من الجميع المسارعة باخذ اللقاح فجميع الأسّرة في المستشفيات قاربت على الوصول لسعتها القصوى”. من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الحكومي، توحيد وتنسيق جهودها لمساندة وزارة الصحة في مواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (المدى)، إنها “تعمل على تنسيق الجهد الحكومي؛ لدعم الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء، ولاسيما في ما يتعلق بزيادة وتيرة توزيع اللقاحات، لمضاعفة أعداد منافذ تلقي الجرعات، وتذليل العقبات الفنية والادارية لتوريد المزيد من اللقاحات من المناشئ العالمية الرصينة، وفرض الإجراءات الوقائية في البلد، وتهيئة مراكز الحجر الصحي للحالات الطارئة”. وأضافت، ان “وزارة الصحة وبموجب البيانات الواردة من منظمة الصحة العالمية، تؤكد فعالية اللقاحات التي تم توريدها، وتؤكد عدم تسجيل أية حالات جانبية سلبية في العراق لأي مواطن بسبب تلقي اللقاحات”. ودعت الخلية “وسائل الاعلام المحلية كافة، ومنظمات المجتمع المدني؛ لحث المواطنين على الإسراع لتلقي اللقاح؛ من أجل كبح جماح الموجة الثالثة قبل دخولها”.

ولفت بيان الخلية إلى ان “الموجة الثالثة تعد من أخطر الموجات التي يشهدها العراق؛ إذ تؤكد منظمة الصحة العالمية أنها ربما تشهد انتشارا هو الأكبر في العراق منذ دخول هذا الوباء البلد في 2020”.

الى ذلك، طالبت وزارة البيئة، المحافظين بتشكيل خلية ازمة طوارئ في سبيل تدارك الكوارث الطبيعية وغير الطبيعة.

وقال الوكيل الفني لشؤون الوزارة جاسم الفلاحي في بيان تلقته (المدى)، إنه “بالنظر لحدوث ازمات مختلفة ناتجة من عوارض طبيعية وازمات تهدد بيئة وحياة وسلامة المواطن ومنها جائحة كورونا وانفلونزا الطيور والحرائق والزلازل والسيول والفيضانات وغيرها يجب تمكين الادارات المحلية من تطبيق الاجراءات اللازمة وتوفير خطط الطوارئ لمنع حدوثها ومواجهتها”.

وأضاف، ان “وزارته طالبت المحافظين في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان بتشكيل خلية أزمة برئاسة المحافظ وعضوية الدوائر كافة لتداول وتدارس الازمات المختلفة التي قد تحدث في المحافظة”.

وبين الفلاحي أن “مقررية اللجنة ستكون لمدير بيئة المحافظة على أن تعقد اجتماعاتها شهريا لتدارس الكوارث المختلفة التي قد تحدث في المحافظة والاجراءات الاحترازية التي تتطلب لمنع حدوثها أو تكرارها”.

وسجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 4814 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتماثل 4465 شخصا للشفاء، بحسب بيان الوزارة.

وأشار البيان الى، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 28 حالة في عموم محافظات البلاد”. فيما بين، أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 842964”.

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