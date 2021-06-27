“باب الجحيم” دراما عربية تدور أحداثها في عام 2052

/- منى شعلان/ أعلنت منصة “شاهد VIP”، عن انطلاق تصوير أول عمل درامي عربي من نوعه في المنطقة، بعنوان “باب الجحيم”، يمزج بين الأكشن والدراما في قالبٍ من الخيال العلمي وسط أجواء من التشويق والأحداث المليئة بالحركة والغموض، حيث تدور قصّته الافتراضية في عام 2052، ومن المنتظر أن يُعرض العمل على “شاهد VIP” خلال موسم الصيف.

وفيما يدير الدفّة الإخراجية للعمل، اللبناني المبدع أمين درّة، الحائز جوائز عدة في مهرجانات عالمية أبرزها جائزة Emmy Award، يضمّ العمل فريقاً فنياً عالمياً من المشاركين في صناعة كوكبة من أشهر إنتاجات هوليوود على غرار Dark Tower، وTomb Raider وغيرهما.

أما النصّ فكتبه كلٌ من إيلي كيروز، فؤاد أرسانيوس ودافيد لطيف، وأشرَف على الكتابة كلٌ من سعيد سرحان وباسم بريش، والعمل من إنتاج “Cedars Art صبّاح أخوان”.

يضم طاقم العمل مجموعة من الممثلين والممثلات الشباب الذين يلعبون أدواراً رئيسة، إلى جانب وجوه أخرى معروفة.

تم تنفيذ المشاهد بأحدث التقنيات الإنتاجية السمعية والبصرية المستخدمة في كبرى الاستوديوهات العالمية، إضافةً إلى آخر التقنيات المونتاجية، أو ما يُعرف بتقنيات “ما بعد الإنتاج”، وذلك لناحية ألوان الصورة وإعداداتها والمؤثرات البصرية والغرافيك في مشاهد الأكشن وغيرها، إلى جانب الاستعانة بفريق متخصّص في تصميم الأزياء والملابس والديكورات الخارجية والداخلية.

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