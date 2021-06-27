بلدية الموصل تزيل كافة البسطات من أسواق المجموعة الثقافية وتهدد أصحابها

باشرت مديرية بلدية الموصل، اليوم الأحد ، بإزالة كافة البسطات من شوارع منطقة المجموعة الثقافية وأسواقها كافة.

وقال مدير بلدية الموصل المهندس عبد الستار الحبو في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، ان «لجنة التجاوزات في بلدية الموصل وبالتعاون مع مفارز الشرطة تمكنت من إزالة جميع البسطات المتجاوزة في منطقة المجموعة الثقافية بأيسر الموصل».

وأضاف الحبو، أن «لجنة التجاوزات هددت أصحاب البسطات بالحبس لمدة ستة أشهر ودفع غرامة مالية في حال إعادة البسطات من جديد داخل منطقة المجموعة الثقافية، حفاظاً على جمال الأسواق والشارع».

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