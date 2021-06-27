يزداد قلق العراقيين من قصد أبنائهم الأنهر مع أصدقائهم هرباً من حرّ الصيف وانقطاع الكهرباء. فمعدلات الوفيات غرقاً مرتفعة، ولا يكاد يمر يوم من دون إعلان غرق شخص أو اثنين، ما دفع بعض الآباء إلى استخدام كل الوسائل الممكنة لمنع أولادهم من السباحة في الأنهر، لكن من دون جدوى. يعرف موسم الصيف في العراق بـ “موسم الغرق” الذي يسبب حوادث تصيب عائلات كثيرة في أنهر أو بحيرات أو سواقٍ لريّ المزارع. وتتجاوز درجات حرارة الصيف الـ 50 درجة مئوية أحياناً، ولا تلبي المسابح الخاصة الاحتياجات، خاصة أنها غير مجانية بخلاف الأنهر والبحيرات والسواقي.
ورغم أن فصل الصيف العراقي يبدأ بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، لكن ارتفاع درجات الحرارة في العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، جعل إبريل/ نيسان من بين أشهر الصيف، إذ يبدأ عشاق السباحة بممارسة هواياتهم في أي مكان متاح. ومع انطلاق “موسم السباحة”، يعيش الأهالي هواجس أن تبتلع المياه أبناءهم. يقول الستيني هادي الزوبعي، الذي لا يتردد في ممارسة هواية السباحة في نهر الفرات القريب من سكنه بمحافظة الأنبار حتى في فصل الشتاء، لـ “العربي الجديد”: “النهر صديقي الحميم، وقد تعلمت السباحة فيه مع إخوتي وأقاربي، لكنني لا أستطيع حصر عدد أبناء قرى منطقتنا وزوارها الذين غرقوا في هذا النهر، وربما تجاوز الرقم الأربعين، علماً أن كثيرين أُنقذوا أيضاً حين كانوا على وشك الموت”. ويعزو الزوبعي الذي يرافق أحفاده الثلاثة الى النهر للإشراف على إتقانهم مهارات السباحة، أسباب الغرق بمجازفة الصغار والشبان في السباحة بأماكن خطرة في النهر، أو لمحاولتهم قطع النهر بالعرض، متجاهلين عدم امتلاكهم اللياقة والخبرة في مجاراة تيار المياه، وأيضاً عدم قدرتهم على السباحة في شكل يسمح بنزولهم الى النهر، “وأنا أعتبر بالتالي خوف الأهالي من ذهاب أولادهم للسباحة أمراً طبيعياً نتيجة حالات الغرق الكثيرة التي نشهدها موسمياً”.
“صيف الغرق” في أنهر العراق
يزداد قلق العراقيين من قصد أبنائهم الأنهر مع أصدقائهم هرباً من حرّ الصيف وانقطاع الكهرباء. فمعدلات الوفيات غرقاً مرتفعة، ولا يكاد يمر يوم من دون إعلان غرق شخص أو اثنين، ما دفع بعض الآباء إلى استخدام كل الوسائل الممكنة لمنع أولادهم من السباحة في الأنهر، لكن من دون جدوى. يعرف موسم الصيف في العراق بـ “موسم الغرق” الذي يسبب حوادث تصيب عائلات كثيرة في أنهر أو بحيرات أو سواقٍ لريّ المزارع. وتتجاوز درجات حرارة الصيف الـ 50 درجة مئوية أحياناً، ولا تلبي المسابح الخاصة الاحتياجات، خاصة أنها غير مجانية بخلاف الأنهر والبحيرات والسواقي.