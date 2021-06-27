بسم الله الرحمن الرحيم

(عذر مليشة العتبات والصدر بعدم المشاركة بالاستعراض)..(يسقط بحضور الكاظمي..وعدم حل الكفائي) والاخطر…

ما مدى دقة هذه المقولة.. التي مفادها:

(شاركت مليشة العتبات والصدر..او لم تشارك بالاستعراض)..(تبقى الكفائي خيمة للخارجين عن الدولة)

ليطرح سؤال: ما سبب الخلاف الحقيقي (داخل فصائل الحشد).. باجنحته (التابعة للعتبات والتابعة للصدر) من جهة.. وبين (التابعة للولائيين).. وهل هو (خلاف للنخاع.. فلماذا لم يسحب السستاني الشرعية من خصومه بحل فتوى الكفائي).. فتزعم (مليشة العتبات) بالامتناع عن المشاركة بالاستعراض للحشد بديالى، يعود لذات الاسباب التي دفعته سابقا للانشقاق عن الحشد؟؟ وهنا يطرح سؤال (ما هي هذه الاسباب اصلا)؟؟ وما هي هذه الخلافات التي دبت بين فصائل موالية للسيستاني واخرى موالية لطهران ضمن الحشد الشعبي؟ ام نقول (خلافات فصائل موالية للسيستاني واخرى موالية للخامنئي)؟؟ ضمن (خلاف ايراني ايراني داخلي).. ام (النجف مقابل قم)؟ بصراعات المرجعيات .. فهل فعلا خلفيتها:

1. (استقلالية تلك الفصائل)؟؟ السؤال استقلاليتها عن من ؟ فماذا جرى عن ما بدى..

فسنوات حشد العتبات والصدر يشاركون حشد الولائيين منذ 2014.. والولائيين يجهرون بولاءهم لايران.. ولا يخفون ذلك.. وكذلك يصرحون علنا بولاءهم للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية الرسمية حسب الدستور الايراني (خامنئي حاكم ايران)…. (وقيادات ايرانية ومسؤولين ايرانيين يزورون النجف ويلتقون بالسستاني الايراني الجنسية والاصل والولادة).. وقيادة هيئة الحشد منذ 2014 حصرا بالموالين لايران كالمهندس والعامري وعبد العزيز المحمداوي الذي يطلقون عليه الخال…. الخ.. الذين لهم تاريخ بقتال الجيش العراقي بالثمانينات .. .. .. و(محمد رضا السستاني) الايراني الاصل اقام عزاء على (القائد الايراني سليماني).. الزعيم الحقيقي لمليشة الولائيين.. و99% من ميزانية الحشد تذهب لفصائل الولائيين وفقط 1% تذهب لمليشة الصدر والسستاني.. كما كشف ذلك الشهيد (هشام الهاشمي) قبل استشهاده اغتيالا على يد المليشيات الولائية الغادرة…

2. (التزامها بالقوانين العراقية)..اي قوانين عراقية؟ فاليس (مليشة الحشد) تتعكز على (فتوى الكفائي)..

الصادرة من السستاني.. اليس هذه الفتوى ربطت (مسلحي الحشد) بالعمامة وليس بمؤسسات الدولة.. (فالحشد حاضنة الفتوى وخراب الدولة).. حالها حال مليشة الولائيين و الصدر..:

– فاليس (فتوى الكفائي هي كسرت الجيش العراقي وليس حتى داعش).. فانتفاء الحاجة للدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية جاءت بصدور الفتوى التي سحبت البساط من تحت اقدام المؤسسة العسكرية الرسمية..

– ومن جهة اخرى اليس هيئة الحشد تعتبرونها ضمن (القوانين العراقية وصدرت من البرلمان المحسوب زورا عراقي الذي يجهر بولاءه لايران بمعظمه).. فلماذا السستاني لم يصدر منه (حل فتوى الكفائي لانتفاء الحاجة لها، بعد هزيمة داعش و مقتل خليفتها البغدادي)..

– والاخطر (فتوى الكفائي) شرعت لـ 44 فصيل مسلح موالي لخارج حدود العراق لخامنئي ايران تحديدا.. و6 فصائل تتبع لمرجعيات اجنبية اخرى من داخل وخارج العراق، ولا ننسى 17 فصيل مقلد للسستاني.. و(43) مليشة سنية، و9 من المليشيات تتبع الاقليات في المناطق المتنازع عليها جنوب اقليم كوردستان..

(فكيف نبني الدولة بعد ذلك؟، واي دولة نتحدث بولاءات خارجية متنافرة..وزعامات داخلية متصارعة)

فاليس ما ذكر يجب ان يطبق عليهم قوانين الخيانة العظمى بولاءاتهم الاجنبية، والتخابر مع الجهات الاجنبية.. وليس مكافئتهم على خيانتهم بهيئة حكومية ورواتب ومكاتب اقتصادية.. الخ

3. (التزامها بقرارات القائد العام للقوات المسلحة)؟؟

لنسال الم يشارك الكاظمي باستعراض حشد الولائيين بديالى.. فلماذا لم تشارك مليشة العتبات باقي مليشة الولائيين بالاستعراض بديالى؟

4. (موالاتها حصرا لبغداد) اليس هذا اعتراف بان (هيئة الحشد والولائيين..خونة بموالاتهم عاصمة اجنبية)؟

فنسال:

– ما الفرق بين من يتبع (دولة اجنبية او شخص اجنبي)؟؟ فايران دولة اجنبية عن العراق.. والسستاني ايراني الجنسية حسب القانون ايضا اجنبي عن العراق..

– ثم هل استعراض مليشة سرايا الصدر قبل اشهر بالجنوب كانت بموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية والمرجعية بالنجف؟ الجواب كلا..

– ونسال (استقلال فصائل العتبات عن الحشد) اين انضمت؟

فلم يتم اندماج هذه الفصائل المستقلة بالجيش والشرطة كافراد.. حالها حال (مليشة الولائيين).. اذن (فصائل العتبات ايضا لم تلتزم بفتوى الكفائي التي دعت للانخراط بالاجهزة الامنية و العسكرية الرسمية).. ولا ننسى قيادات مليشة العتبات ليسوا ضباط خريجي الكليات العسكرية العراقية الرسمية بل حالها حال مليشة الولائيين والصدر.. قياداتها (عصابجية) ان صح التعبير.. كل مؤهلاتهم (لوكية للمرجعية والصدر) كلا حسب انتماءه.. .. حالهم حال ذيول حاكم ايران خامنئي.. مجرد خونة مرتزقة تابعين لايران.. يتقربون لطهران بدماء اهل العراق..

5. (حشد العتبات)!!!! يعني (حشد الدهاليز المظلمة).. مثال:

– العتبة العباسية تدير نشاطا اقتصاديا واسعا تحت مسمى (مجموعة الكفيل) ويشرف على ذلك (احمد الصافي) وكيل السستاني بمساعدة (ساعده الايمن وصهر: ميثم الزيدي) الذي يقود الجناح المسلح للعتبات الذي يحمل اسم (فرقة العباس القتالية).. وتضم مجموعة الكفيل: مستشفى الكفيل، وجامعة الكفيل، وشركة امنية للاتصالات، بالاضافة الى جامعة ومدينة مطابع ودور ومؤسسات ثقافية اخرى)؟ اي حالهم ولكن بشكل اخر (حال مليشة الولائيين ومكاتبهم الاقتصادية احدى قنوات الفساد الاخطر بالعراق)..

– العتبة الحسينية .. لواء علي الاكبر.. وتشكل بعد فتوى الكفائي وبرعاية من الامين العام للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي التابع للسستاني الايراني مصدر الفتوى الكفائي ؟؟ فاذا فصائلة لم تندمج مع القوات المسلحة.. فكيف نلوم الاخرين؟ واليس (الكربلائي) بوثائق مسربة هو من ينصب ويقيل قيادات بلواء علي الاكبر وليس (الكاظمي) القائد العام للقوات المسلحة العراقية ؟ علما من نصب (قاسم مصلح) المتهم بعمليات اغتيال وعمليات ارهابية وملفات فساد.. هو عبد المهدي الكربلائي نفسه.. ومن اقاله من منصبه عام 2015 ايضا الكربلائي.. فماذا نفهم من ذلك؟

.. ونسال كذلك (لماذا لم ترد فرقة العباس القتالية على هجمات الولائيين ضدها بالسنوات الماضية.. ومنها انفجار بطائرة مسيرة ادى لاستشهاد 12 عنصرا من فرقة العباس واتهمت مليشية ايران وراءها).. حيث اتهمت المليشيات الموالية لايران.. قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي.. بانه لا يمتثل لاوامر قاسم سليماني بحينها قائد فيلق القدس الايراني).

وننبه:

(جميع المليشيات لديها مرجعيات) فلا يمكن ان نقول (حشد المرجعية) ليطرح سؤال (اي مرجعية)؟

فمليشة الصدر تشرعن نفسها بمرجعية الحائري.. ومليشة العتبات تشرعن نفسها بمرجعية السيستاني.. ومليشة الولائيين تشرعن نفسها بمرجعية مشكوك بمرجعيتها خامنئي حاكم ايران.. فكيف نجد مخرجات هنا لكل منها؟؟ فمن يحاول ان يصور بان مصطلح (حشد المرجعية) محصور بالسيستاني؟؟ نقول ماذا عن من يطرحون انفسهم مرجعيات؟ وهل هناك مرجعية و احده اصلا؟

المحصلة: مليشة الحشد (بثلاث ولاءات) .. ابعدها الولاء للدولة العراقية:

1. فصائل موالية للعتبات التي يهيمن عليها السستاني.. الايراني الاصل والجنسية والولادة..

2. فصائل موالية لمقتدى الصدر.. اللبناني الاصل.. ولديه ارتباط مع ايران..

3. فصائل موالية للولائيين.. للخامنئي حاكم ايران ..

وجميعهم.. مرتبطين بايران بصورة من الصور.. وجميعهم يستقوون بايران على الداخل العراقي وعلى شيعة العراق العرب الجعفرية خاصة.. شئنا ام ابينا.. وهذه المليشيات الحشدوية بظلها يتغول الفساد، وتهريب المخدرات من ايران للعراق، وتهريب النفط العراقي لايران ولسوريا.. واصبحوا يمثلون (اليد الضاربة لايران في العراق).. (وحماة النظام السياسي الفاسد الحاكم بارض الرافدين المدعوم من طهران).

النتيجة بدقة مفادها:

(شاركت مليشة العتبات والصدر..او لم تشارك بالاستعراض)..(تبقى الكفائي خيمة للخارجين عن الدولة)

ويثبت ذلك طرح مليشة العتبات والصدر بان (مليشة الولائيين بالحشد، لا تتبع القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ومتمردين على الدولة العراقية، ومتورطين بالفساد، ويتبعون اجندات خارجية اقليمية.. ويعتنقون عقيدة منحرفة ولاية الفقيه الايرانية.. الخ) .. ليتبين (لو المرجعية بالنجف للسستاني .. فعلا تدافع عن العراق واستقلاله.. لكان اي اتهام من تلك الاتهامات للولائيين كفيلة بحل الحشد والمطالبة باخضاعهم لقوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية واقل عقوبة لهم مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة والاعدام شنقا حتى الموت معا).. ولكن (السستاني الايراني ومليشياته ومليشيات الصدر) حالهم حال الولائيين.. اخر ما يفكرون به العراق و استقلاله ونهوضه.. فعوائل المرجعيات للمراجع المتوفين والاحياء وابناءهم يدركون بان سطوتهم هي بضعف الدولة العراقية و بقاءهم فوق القانون..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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