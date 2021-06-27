هبتْ ريحُ الاعداءِ من الدواعشِ الغربانِ

باتت تمحي كل اثارِ العراقين الشجعانِ

بدأت بالموصلِ ام الربيعينِ وسامراءُ

وهبَ جيشنا وشعبه ملبياً النداءِ

من كلِ العراقِ هبتْ كلِ الشيبِ والشبابُ

وكلِ المحافظاتٍ وقفتْ تنادي اينَ الارهابُ

وقفتُ بابلُ تنادي اينَ اخواني في الجنوبِ

وراح ابن كركوك هل من احدٍ ينقذُ المكتوبِ

نحن فداءً للوطنِ سنةً وشيعة

ولا نرضى بهذه التفرقةِ الشنيعةِ

علمتنا الدنيا ان نقفَ وقفة رجالُ يدً بيدٍ

وطيبتنا زرعتْ فينا روحً الفداءِ الى الابدِ

ومهما نعملُ لانوفي بكل قطرةٍ من دمائنا الزكية

فوزي العلي

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