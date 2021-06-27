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لستُ إنساناً كما يشاعْ

لستُ إنساناً كما يشاعْ

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سامي العامري

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أيُّهذا المـــــــــوتُ يا أطولَ باعْ

لستَ تطويني كما يُطوي شراعْ

وإذا شاقك أن تدعـــــــــــــوَني

فســـــــأشكو لك هدياً لا ضياعْ

ولَكَم أشـــــــــــكو ولكنْ مثلما

شَكَتِ الأوراقُ من لمسِ اليراعْ

أنا مجروحٌ وجرحـــــــي وردةٌ

فُتِّحَتْ في أرضِ جدبٍ وخـــداعْ

قد ترى الفكر قرينـــــــــي إنما

لستُ إنساناً كما كان يشــــــاعْ

لا ولا دِينٌ لـــــــــــــــمثلي أبداً

وكفى بالدين كســــــباً وانتفاعْ

وكفى بالربِّ جزّاراً ســـــــــعى

بسيوفٍ طولُها ألــــــــفُ ذراعْ

لا يعي الربَّ عبادٌ ســــــــجدوا

بارتعاشٍ شَلَّهم حدَّ النــــــخاعْ

إنـــــــــــما الله خفوقٌ وهو لو

خارجَ القلب تجلى لــــن يُطاعْ

وأنا عشـــــــتُ كطيفٍ جاحدٍ

طلَّقَ الألوانَ كُلاً ما اســـتطاعْ

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لا أؤمن بتناسخ الأرواح بشكل يقيني لحد الآن ولكني أتساءل مع نفسي أحياناً : ما المانع من أن أفيق من النوم لأجد نفسي فجأة شخصاً آخر غير هذا الكائن المبهم الذي أكونه أو يكونني أو أتقمصه أو يتقمصني خاصة والحياة أمر خارق !؟

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