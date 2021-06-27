«مجاملة» من الكاظمي وقادة القوات الأمنية .. هل وصلت رسائل استعراض الحشد؟

امتنعت الألوية الموالية للمرجع الأعلى لشيعة العراق علي السستاني، من المشاركة في استعراض ميليشيات الحشد الشعبي، كما امتنعت ‹سرايا السلام› التابعة لمقتدى الصدر من المشاركة.

ويشير مراقبون إلى أن قرار امتناع «حشد المرجعية» عن المشاركة، يعود لذات الأسباب التي دفعته سابقًا للانشقاق عن الحشد.

إذ كانت خلافات سابقة دبّت بين فصائل موالية للسيستاني وأخرى لطهران ضمن الحشد الشعبي، على خلفيّة استقلالية تلك الفصائل والتزامها بالقوانين العراقيّة وقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وموالاتها حصرًا لبغداد.

ويقول المحلل السياسي علي البيدر، إن «استعراض الحشد الشعبي كان يحمل عدة رسائل للداخل العراقي والخارج»، مستدركاً «إلا أن الحشد لم ينجح بإيصال بعض تلك الرسائل، والمتضمن توحيد مواقف واراء الفصائل تحت قيادة واحدة، بالنظر لأن الوية المرجعية وسرايا السلام انسحبت من الاستعراض».

وأضاف أن «الرسالة الأخرى كانت القول بإنهم يمتلكون قوة كبيرة على الأرض، كما أن اختيار محافظة ديالى للاستعراض العسكري كان ورائه أن هذه المدينة أصبحت لمكون واحد بالرغم من أن ديالى تضم عدة مكونات».

يشار إلى أن معسكر (أبو منتظر المحمداوي) الذي تم فيه الاستعراض في محافظة ديالى، كان يُعرف بمعسكر (أشرف) وهو مخيم كانت تقيم فيه جماعة (مجاهدي خلق) الإيرانية المعارضة منذ ثمانينيات القرن الماضي بدعم من نظام صدام حسين، قبل أن يغادره آخر فرد منها في عام 2013.

ويرى البيدر، أن «عدم انضمام الفصائل الأخرى إلى الاستعراض يعود إلى الخلافات العقائدية ويقصد بها أن ألوية المرجعية ملتزمة بالسيد علي السيستاني وألوية الحشد الأخرى تتبع مرجعية قم في طهران»، وقال أيضاً: «ربما خوفا من أن تشملها عقوبات قد تقع على بعض الشخصيات والقادة الذين شاركوا في الاستعراض».

وقال الضابط في جهاز مخابرات العراقية السابق، سالم الجميلي، في تغريدة على تويتر، إن «مرجعية النجف تنزع غطاء الشرعية عن الحشد وتلغي مشاركة الفصائل التابعة لها في العرض العسكري».

‏وأضاف أن «لا شرعية للحشد الشعبي إن لم يشارك حشد مرجعية السيد السيستاني وسرايا السلام الصدرية بالاستعراض العسكري».

الحكومة «أضعف» من أن تواجه الحشد

وحضر الاستعراض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يحاول كبح جماح الفصائل المدعومة من إيران، لكن «بلا جدوى بسبب قوتها العسكرية ونفوذها السياسي»، وفق مراقبين.

وأوضح المحلل السياسي علي البيدر، أن «الحكومة أضعف من أن تتعامل مع هكذا مؤسسة بخشونة والتي أصبحت تضاهي بقوتها المؤسسات الأمنية الأخرى، مشيراً إلى أن «حضور الكاظمي للاستعراض كانت مجاملة واضحة منه ومن باقي القيادات الأمنية الذين يخشون من ردات فعل الفصائل، وليس العكس».

كما تتهم بالسيطرة على بعض المعابر الحدوديّة، والمرافق العامة، وعدد من المؤسسات التابعة للدولة، بغية بسط سلطتها ونفوذها على المواطنين.

وصوّت البرلمان العراقي في عام 2016 على مشروع قرار، قدمته قوى سياسية عدة، عرف باسم «قانون الحشد الشعبي» واعتبرت فيه هيئة الحشد منظومة أمنية رسمية.

وتم إقرار رواتب شهرية لعناصر الحشد الشعبي موازية لرواتب الجنود في الجيش العراقي، مع تخصيص موازنة تسليح وتطوير سنوية

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