مصدر سياسي مطلع : رغم التأكيدات .. الانتخابات لن تجرى في موعدها (يونامي) ترى الظروف “غير مهيئة”

كشف مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت ، بان بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أبلغت بعض الجهات السياسية العراقية بانها ترى بان الظروف غير مهيئة لاجراء الانتخابات المبكرة في العراق بوقتها المحدد في أكتوبر/تشرين الاول المقبل.

وأوضح المصدر ، مفضلاً عدم الكشف عن هويته ، ، ان “الأمم المتحدة تدعم اجراء الانتخابات مطلع العام المقبل او في موعدها الأساسي بمنتصف عام ٢٠٢٢ ” .

مضيفاً ” وهي اوصلت تلك الرسائل بشكل غير معلن لغاية اليوم”، لافتاً الى انه “رغم تأكيدات الأحزاب والكتل السياسية المختلفة على اجراء الانتخابات المبكرة بموعدها دون تأجيل إلا ان مسألة التأجيل قد حسمت ولن تجرى الانتخابات المبكرة بموعدها”.

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