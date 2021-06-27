مكتب العلاقات العراقية للأتحاد الوطني يشارك بمحاضرة حول /المولودون خارج نطاق الزواج

استضاف المجلس العراقي للسلم والتضامن صباح اليوم السبت ٦/٢٦ الأستاذ القاضي هادي عزيز لألقاء محاضرة بعنوان (المولودون خارج نطاق الزواج)/المشكلة الايزيدية نموذجا، هذا وقد حضر السيد عمر ويسي ممثلا عن مكتب العلاقات العراقية للأتحادالوطني الكردستاني وبحضور عدد من المختصين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدني الذين سلطوا الضوء على الآثار السلبية والنفسية التي خلفتها عمليات الخطف والاغتصاب نتيجة أجتياح الموصل وسنجار تحديدا من قبل داعش ،وأقترح السيد عمر ويسي خلال مداخلته ان مشكلة الايزيدين مازالت قائمة وشائكة وبحاجة الى اشتراك كل الجهات المعنية بما فيها حقوق الانسان والمنظمات الدولية لإيجاد الحلول لها قانونيا وأجتماعيا ودينيا ،وقد أثرى الحاضرون من خلال المداخلات الموضوع من كافة الجوانب وخرجوا بمجموعة من المقترحات والحلول على أن تعقد جلسات أخرى مستقبلا.

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