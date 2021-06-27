منظمة تركية في قلعة كركوك .. وخبراء يحذّرون من العبث بالآثار التاريخية

تقوم منظمة حكومية تركية بأعمال «ترميم وصيانة» في قلعة كركوك التاريخية، تشمل مزار النبي دانيال ومقبرة، فيما يحذّر خبراء من العبث بالآثار التاريخية.

مراسل (باسنيوز) في كركوك أفاد أن منظمة ‹تيكا› التركية تقوم منذ أيام بأعمال صيانة وترميم في قلعة كركوك التاريخية، تشمل مزار النبي دانيال، إضافة إلى مقبرة في القلعة باسم (مقبرة الأتراك).

فلاح يايچلي، قائممقام مركز كركوك وكالة، نشر على صفحته في ‹فيس بوك›، صوراً قال إنها لجولة تفقدية في قلعة كركوك لمتابعة أعمال منظمة ‹تيكا› التركية والتي باشرت بعمليات إعادة بناء وترميم مرقد النبي دانيال ومقبرة الأتراك.

بالصدد، جعفر نجم، مدير سياحة كركوك قال اليوم الأحد : «لم يتم إبلاغنا ولا علم لنا بأن هناك منظمة تركية شرعت بأعمال ترميم وصيانة مزار النبي دانيال ومقبرة في قلعة كركوك».

وتعد قلعة كركوك، من أقدم الآثار التاريخية في المدينة، ويقدر أن بناءها يعود إلى 4 – 5 آلاف سنة، ومن المعروف أن الكورد واليهود عاشوا في القلعة، وإبان الحكم العثماني عاش فيها بعض العوائل التركمانية أيضاً.

ويقول خبراء تاريخ وآثار، أن عدم إجراء أعمال ترميم وتجديد في قلعة كركوك، سواء أيام نظام البعث أو حالياً، سببها معرفة السلطات العراقية أن الكورد هم من بنوا القلعة، وعدم رغبتهم في تسليط الضوء على معلم تاريخي هام للكورد.

ويحذّر الخبراء من أن المنظمة التركية ومن خلال أعمال الترميم التي تقوم بها وتسليط الضوء على مقبرة الأتراك، تحاول العبث بالآثار وإضفاء صبغة تركية على تاريخ القلعة التي لا يختلف أحد على أن الكورد هم من بنوها.

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