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نازحو غربي كوردستان من أمام مكتب الأمم المتحدة بأربيل يستنكرون هجمات PKK على البيشمركة

نظمت مجموعة من منظمات المجمع المدني التابعة لغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، اعتصاماً أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة أربيل، استنكرت فيه وجود حزب العمال الكوردستاني PKK داخل أراضي الإقليم وهجماته على قوات البيشمركة.

No description available.خلال مؤتمر صحفي تخلل الاعتصام، أعرب المجتمعون عن رفضهم لتواجد مسلحي PKK داخل أراضي الإقليم، وجلبه للقتال إلى المنطقة وضرب أمن واستقرار الإقليم وتهجير آلاف المدنيين.

No description available.كما طالب المجتمعون الحزب الكوردي التركي بمغادرة أراضي الإقليم وألا يخلق الحجج للجيش التركي.

No description available.ولفت المجتمعون إلى أن PKK جاء من آلاف الكيلومترات إلى إقليم كوردستان لتحقيق أهداف سياسية.

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كما طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني، الأمم المتحدة بالقيام بواجبها في إخراج PKK من أراضي الإقليم.

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