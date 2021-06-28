إطراء متبادل بين رونالدو ودائي

وجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بعض كلمات الشكر الرقيقة إلى الأسطورة الإيراني علي دائي بعد كلامات التهنئة الجميلة التي أرسلها إلى الدون البرتغالي، بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين مساء الأربعاء في شباك منتخب فرنسا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، في ختام مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول من نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، ليصل إلى 109 أهداف دولية مع منتخب البرتغال، ويعادل رقم النجم الإيراني السابق علي دائي، الذي سجل نفس العدد من الأهداف.

وستكون الفرصة مواتية أمام رونالدو لتحطيم رقم علي دائي حال نجاحه في تسجيل أي هدف خلال المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث صعد المنتخب البرتغالي إلى دور الستة عشر، وتنتظره مباراة من العيار الثقيل أمام منتخب بلجيكا.

ورد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حسابه على إنستجرام، على رسالة التهنئة التي تلقاها من الإيراني علي دائي -بعدما عادل قائد منتخب البرتغال الرقم القياسي للاعب السابق كأكبر هداف في تاريخ مباريات المنتخبات- معربا عن شعوره بالفخر الشديد لدى قراءة هذه الكلمات من رمز كبير في كرة القدم، مثل علي دائي، بحسب “آس”.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: الأبطال الحقيقيون يبقون أبطالا للأبد، إنني فخور للغاية بقراءة هذه الكلمات من جانب رمز عظيم مثلك، شكرا لك علي دائي.

وتغنت وسائل الإعلام الإيرانية بما كتبه كريستيانو رونالدو، وأشادوا باللاعب وظهوره المميز حتى الآن في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وعادل كريستيانو أمس الأربعاء الرقم القياسي لدائي، على ملعب بوشكاش آرينا في بودابست ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أوروبا يورو 2020، حيث واصل الدون البرتغالي كتابة التاريخ.

ووجه المهاجم الإيراني الأسطوري علي دائي، صباح أمس الخميس 24 يونيو 2021، التهنئة لمهاجم نادي يوفنتوس في رسالة عبر انستجرام، قال فيها” كل التهنئة لرونالدو، الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي للأهداف الدولية لأحد اللاعبين مع منتخبات كرة القدم للرجال.

وأضاف الأسطورة الإيراني السابق البالغ من العمر 52 عاما: يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع يعود إلى رونالدو، بطل كرة القدم عظيم وشخص يهتم بالعمل الإنساني ويمثل مصدر إلهام في جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى إلى معادلة رقم دائي، يعد قائد منتخب البرتغال هو أيضا الهداف التاريخي لبطولة كأس الأمم الأوروبية بواقع 14 هدفا، متقدما على اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني (9 أهداف).

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