اتحاد الصحفيين العرب يرسل وفدا الى غزة لتوثيق الجرائم

ندد الاتحاد العام للصحفيين العرب بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين وأكد تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني البطل، بينما قرر ارسال وفد صحفي الى غزة لتوثيق الجرائم ومساندة الصحفيين الفلسطينيين.

وعقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب، بحسب بيان، اجتماعها برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة امس الاحد، وتضمن جدول الأعمال قضايا سياسية ومهنية وتنظيمية، خصوصا الأوضاع في فلسطين المحتلة، وبالأخص في غزة إثر العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني. وناقش اجتماع الأمانة العامة للاتحاد بشكل مستفيض الأوضاع في فلسطين المحتلة في ضوء العرض الشامل الذي قدمه الزميل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين عضو الأمانة العامة للاتحاد، والذي استعرض من خلاله التفاصيل المرتبطة بهذا العدوان.

وانتهت المناقشة بالتنسيق مع الاتحاد العام للمحامين العرب لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة في القضاء الدولي ومواصلة التنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين في شأن تقديم شكاوى ضدهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما تضمنت تنظيم زيارة تضامنية لغزة في المدى القريب للتعبير عن التضامن، وتكون هذه الزيارة مناسبة للإعلان عن مبادرة تضامنية .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط