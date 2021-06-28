الزراعة النيابية: مفاوضات المياه مع تركيا وصلت إلى طريق مسدود

بغداد/ فراس عدنان

ذكرت لجنة الزراعة النيابية، أمس الأحد، أن المفاوضات مع الجانب التركي بشأن الملف المائي وصلت إلى طريق مسدود، معربة عن أسفها لقيام الحكومة بإبرام اتفاقيات تجارية معها رغم الخروق المتكررة، داعية إلى تحرك دولي على صعيد الأمم المتحدة لضمان حقوق العراق في نهري دجلة والفرات.

وقال النائب عبد الأمير تعيبان في تصريح إلى (المدى)، إن “العراق وصل إلى طريق مسدود في المفاوضات والمباحثات مع الجانب التركي بشأن الملف المائي”.

وتابع تعيبان، أن “الدبلوماسية العراقية تعاني من تقصير واضح؛ لأن حكومة أنقرة قد تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وزاد، أن “جميع دول العالم التي تمتد بينها أنهر، تحكمها اتفاقيات خاضعة لاتفاقات الأمم المتحدة”.

ويرى تعيبان، أن “العالم يعيش حرباً واضحة للمياه، والدليل ما يحصل حالياً بين مصر وإثيوبيا على سد النهضة، نشهد تحركاً كبيراً من قيادة البلدين كون الموضوع مرتبطا بحياة الناس”.

وأفاد، بأن “الحكومة العراقية وضعت وزارة الموارد المائية لوحدها في خط المواجهة مع تركيا، رغم أن الموضوع هو مشترك مع الخارجية والوزارات ذات العلاقة، بل ينبغي التدخل من أعلى المستويات في الدولة العراقية”.

ويعرب تعيبان، عن أسفه كون “الحكومة العراقية رغم أن تركيا تحتل أراضينا وتقطع عنها المياه، فأنها تبرم صفقات تجارية معهم تعود عليهم بالمصلحة المالية والاقتصادية وتلحق ضرراً بأسواقنا من خلال إغراقها بمنتجاتهم”.

وطالب، “الحكومة بالتحرك الفوري على جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة لاسيما الأمم المتحدة من أجل ضمان حصة العراق المائية وإنهاء التجاوزات التركية”.

وانتهى تعيبان، إلى أن “التنسيق الحكومي أمر ضروري لمواجهة هذه الأزمة، وأن لا تعمل كل وزارة بمعزل عن الأخرى كما يحصل في الوقت الحالي”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال فاخر، في حديث إلى (المدى)، أن “العراق يعاني من مشكلة كبيرة في المياه، لاسيما بعد العمل بسد اليسو التركي”.

وأضاف فاخر، أن “الجانب التركي يتجاوز الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه الدولية التي تمتد بين البلدان”.

وأشار، إلى أن “الرئاسات الثلاث ينبغي منها التدخل مباشرة في معالجة أزمة المياه والتواصل مع الحكومة التركية من أجل ضمان حقوق العراق المائية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والدعوات عبر وسائل الإعلام”.

وأكد فاخر، أن “فريقاً فنياً جرى تشكيله في وزارة الموارد المائية يتولى التباحث مع تركيا بشأن حصص العراق من نهري دجلة والفرات، ونأمل بأن تحصل نتائج ايجابية في المستقبل القريب”.

وأوضح، أن “انحسار المياه وتضرر الأراضي الزراعية أدى بأصحابها إلى بيعها وتحويلها إلى مناطق سكنية ومراكز تجارية”.

ويواصل فاخر، أن “الحكومة العراقية ينبغي عليها استعمال الورقة الاقتصادية والمالية من أجل الضغط على تركيا، لاسيما وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 12 مليار دولار سنوياً”.

ولفت، إلى أن “الجانب التركي يتعامل مع العراق وكأنه حديقة خلفية، فتارة يتجاوز الحدود، وتقتحم قواته أراضينا لأسباب غير منطقية، وتارة أخرى يتم قطع المياه عنا وهذه إجراءات مخالفة لجميع الأعراف الدولية المتعلقة بحسن الجوار”.

ومضى فاخر، إلى أن “العراق يستهلك في الوقت الحالي من خزينه المائي، بالتزامن مع ضعف الإطلاقات من دول المنبع”.

وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني قد ذكر في تصريحات صحيفة سابقة، أن “تركيا تتعامل بموضوع تقاسم المياه مع دول المصب، وهناك تغيير كبير في سياستهم تجاه العراق، ولمسنا هذه الارادة الحقيقيّة من خلال زيارة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، كلها مؤشرات وعلى ارض الواقع اننا نحصل على نتائج وهي معلنة الآن”.

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