القمة الثلاثية في بغداد: تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين البلدان الثلاثة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، عن الاتفاق مع مصر والأردن على تفعيل المشاريع التنموية المشتركة بين البلدان الثلاثة. وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر، “ودعت بغداد بالحفاوة والمحبة الأشقاء، الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عقد قمة ناجحة”.

وأشار إلى أنه تم خلال القمة “الاتفاق على تفعيل المشاريع التنموية بين الدول الثلاث وتوسيع نطاق التعاون على كل المستويات، خدمة لشعوبنا وتعزيزاً لمنهج العمل المشترك”.

واختتمت اليوم في العاصمة بغداد القمة الثلاثية بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله بن الحسين.

وناقشت القمة الثلاثية الملفات البينية في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب وكذلك التعاون الاقتصادي وفي مجال الاستثمار، والتي تأتي استكمالا لاجتماعات القمة السابقة.

وأبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة أنها (القمة): تأتي إستكمالاً لجهود القادة الثلاثة في تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين البلدان الثلاثة في المجالات كافة، وعبر البناء على ما تم الاتفاق عليه من مخرجات في القمم السابقة.

وأشاد قادة الأردن ومصر بالجهود الدبلوماسية المتوازنة التي بذلتها الحكومة العراقية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومحاولاتها في تقريب وجهات النظر لحل الخلافات وإنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

كما أشاد قادة الأردن ومصر بجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وتصديها لتنظيم داعش الإرهابي، وبتضحيات الشعب العراقي وقدرات قواته المسلحة في هزيمة التنظيم الإرهابي، والتي ساهمت في درء الأخطار التي كان يمثلها وإرساء الأمن في العراق ودعم الاستقرار في المنطقة.

وثمّن قادة الأردن ومصر إجراءات وخطوات الحكومة العراقية نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق برنامجها الحكومي، والتي ساهمت بشكل فعّال في التغلب على الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتداعيات تفشي وباء كورونا، وأرست قواعد النمو والازدهار للإقتصاد العراقي.

ودعم قادة الأردن ومصر استعدادات الحكومة العراقية في التهيئة للانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وإنجاز جميع مراحلها ومتطلباتها، بما يساهم في إنجاح سير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها في أجواء التنافس العادل لاختيار ممثلي الشعب.

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