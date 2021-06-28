المونيتر: أزمة السكن في العراق تتسبب بتجريف آلاف الدونمات الزراعية

ترجمة/ حامد أحمد

خلال زيارته لمدينة بسماية، 40 كم جنوب شرقي العاصمة بغداد في 19 حزيران الجاري، اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تأمين مبلغ كاف لإكمال تنفيذ مشروع لانشاء 100,000 وحدة سكنية. تقوم شركة هانوا الكورية الجنوبية للهندسة والاعمار بتنفيذ مشروع بسماية السكني، وما تم اكماله لحد الآن هو 35,000 وحدة سكنية فقط.

صوت مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي على تأسيس مدينة الرفيل، في المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي والتي ستشتمل على مئات ألوف الوحدات السكنية في ثمانية مناطق مختلفة.

وكان الكاظمي قد أعلن في 10 حزيران عن خطة وطنية لتوزيع قطع أراض وقروض إسكان لتشييد بيوت مع إدخال آلية تسجيل رقمية متطورة لتنفيذ المشروع.

هذا المشروع هو بمثابة خطوة عاجلة لكبح ازمة السكن المتصاعدة في العراق، والتي تفاقمت أكثر بالزيادة الكبيرة بعدد نفوس البلد الذي من المقدر أن يصل الى 50 مليون نسمة بحلول العام 2030.

في صورة واضحة لمشكلة السكن في العراق، أعلنت وزارة التخطيط في 5 تشرين الثاني بان هناك 3.5 مليون عراقي يعيشون في عشوائيات واحياء فقيرة عبر البلاد. هذا الرقم يعادل نسبة 10% من نفوس البلد البالغ 40 مليون نسمة. وتتصدر محافظات بغداد والبصرة ونينوى العدد الأكبر من هذه العشوائيات.

عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، عباس العطافي، ذكر لموقع المونيتر الاخباري بان الاعداد الضخمة للمواطنين الذين ليست لديهم بيوت تتسبب بأزمة اجتماعية خطيرة. وأضاف قائلا “مشروع الكاظمي بتوزيع قطع أراضي للمستحقين وتأسيس تجمعات سكانية في ضواحي المدن يسهم في التخفيف من خطر الازمة”.

وبسبب شحة الوحدات السكنية، فان أراضي معدة لتكون زراعية يتم تجريفها الان بهدف تحويلها الى احياء سكنية. في بغداد لوحدها تم خلال عام 2020 تجريف ما يقارب من 12 موقعا من الممتلكات الزراعية لإقامة مشاريع سكنية عليها.

استنادا لمسؤولين في وزارتي الزراعة والعدل، فانه خلال العام 2018 تمت تسوية 10,000 آلاف دونم زراعي على الأقل، ما يقارب من 10 مليون متر مربع، وتحويلها لأراضي سكنية.

ومن جانبه برر عضو البرلمان، علي البديري، تجريف الأراضي الزراعية لأغراض سكنية، بحجة الافتقار الى الأراضي المخصصة للسكن. وقال ان هجرة اغلب سكان الأرياف التي تفتقر للخدمات الى المدن قد تسبب بانتشار العشوائيات السكنية فيها. وشكك البديري بنجاح خطة توزيع أراضي قرب مراكز المدن في حل ازمة السكن بقوله “الحل يكمن بكبح موضوع الهجرة وتخصيص قطعة ارض لكل شخص يعيش في قرية”.

ازمة السكن في بغداد بشكل خاص، أدت الى انشاء مجمعات سكنية عمودية، من بينها مدينة بسماية.

فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، تحدث عن البيروقراطية والمصالح السياسية التي تعيق دخول شركات عالمية لقطاع الإسكان في العراق. واكد بقوله “الاستثمار بمشاريع الإسكان مهم جدا للاقتصاد العراقي. مع ذلك فان عددا كبيرا من المستثمرين تخوف من دخول السوق في العراق”.

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار والاعمار، صباح عبد اللطيف مشتت، تحدث عن تفاصيل مشروع توزيع الأراضي السكنية. واكد ان التوزيع يشمل كل العراقيين مع إعطاء أولوية الإسكان للأرامل وضحايا الحرب والإرهاب والاحتجاجات وكذلك المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الفنية، قال مشتت بان بوابة الكترونية سيتم اطلاقها خلال الأيام القادمة. كل مواطن ليس لديه وحدة سكنية بإمكانه تقديم طلب عبر البوابة وذلك وفقا لمنظومة نقاط معلومات بعد الكشف عن موقفه الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف قائلا “وزارة الإسكان والاعمار ستهيئ مخططات البيوت السكنية وذلك ليتسنى للمستفيد اختيار التصميم للبناء بعد حصوله على الأرض وذلك وفقا لعدد افراد عائلته. المصرف العقاري أو صندوق الإسكان سيمول قروض الإسكان. وقد ضاعف البنك المركزي تمويله لقطاع الإسكان لاكثر من 1 تريليون دينار”.

بتاريخ 1 نيسان صادقت وزارة الإسكان والاعمار على التصميم الأساسي لموقع الطارق السكني في بغداد، وكذلك تصاميم لمواقع سكنية جديدة في بغداد ومحافظات البصرة والنجف وواسط وديالى والانبار.

عبد الزهرة الهنداوي، متحدث باسم وزارة التخطيط ، قال “هناك فجوة واسعة في قطاع الإسكان لدى العراق تقدر بحدود 3 ملايين وحدة سكنية. ولكن هناك إمكانية للنجاح في السيطرة على هذه الازمة. قطاع الإسكان في العراق هو قطاع متعطش للتنمية وبامكانه استيعاب الكثير من الاستثمارات في هذا المجال، فيما اذا كانت استثمارات محلية من قبل القطاع الخاص أو استثمارات اجنبية”.

وقال هنداوي ان الخطة الجديدة لن تشتمل على توزيع الأراضي بشكل عشوائي ولكن عبر تخطيط مدني مستند على تأسيس أحياء سكنية جديدة مع توفير الخدمات فيها. واكد بقوله “سياقات الخطة هي إجبار المواطنين على تشييد الوحدة السكنية على الأرض التي يحصلون عليها. استعدادات تنفيذ هذا المشروع قائمة من قبل جميع الأطراف المعنية بضمنها وزارة الإسكان والمصارف والشركاء الممولين”.

عن المونيتر

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