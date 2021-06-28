بالفيديو.. الجنون العلمي يصنع أسطورة إيلون ماسك.. تعرف عليه

تخلص الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وSpaceX من ممتلكات بملايين الدولارات يساراً ويميناً خلال العام الماضي، وهو الآن يودع ما يقول إنه آخر منزل متبقٍّ في حوزته.

تقرير مصور كشف عن تغريدة لماسك، أعلن فيه عرضه العقار للبيع ووصف منزل Bay Area بأنه “مكان خاص” يريد بيعه لعائلة كبيرة.

وتناول التقرير مقتطفات عن ماسك، بأنه تعاطي الماريجوانا أمام العالم في بث مباشر عبر الإنترنت، وخسر 14 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة تسلا بسبب تغريدة.

إيلون ماسك رجل أعمال أفكاره المجنونة وغير التقليدية جعلته من أكثر رجال الأعمال إثارة للجدل منها استعمار الكوكب الأحمر – نشر الإنترنت حول العالم عبر الفضاء – زراعة شريحة إلكترونية في عقل الإنسان للاندماج مع التكنولوجيا – تطوير نظام هايبرلووب للنقل السريع سرعته تصل لـ 1000 كم في الساعة.

ماسك ولد في جنوب إفريقيا 28 يونيو عام 1971 والدته عارضة أزياء كندية، والده مهندس كهروميكانيك جنوب إفريقي، ودرس الفيزياء وإدارة الأعمال، أسس شركات ناجحة جعلته مليونيرا، بدايته الحقيقة عام 2002 مع شركة الفضاء sbacex التي أصبحت من أهم وكالات الفضاء في الولايات المتحدة، وأسس شركة تسلا عام 2003 ليصبح رائد صناعات السيارات الكهربائية.

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