تعاطي المخدرات وإدمانها ينذر بخطورة مجتمعية

انتشرت ظاهرة تعاطي المخدرات بنسبة كبيرة في الآونة الأخيرة مما اضطر القوات الأمنية الى تكثيف حملاتها الامنية لاعتقال المتعاطين والمروجين بالمواد المخدرة للحد من الظاهرة.

وبحسب وسائل اعلام محلية فأن أكثر من 4 آلاف تاجر ومروج للمخدرات القت عليهم القوات الامنية القبض واودعتهم السجن منذ مطلع العام الحالي حتى اليوم، ويعتبر القانون العراقي بيع وتعاطي المخدرات جريمة وفق قانون رقم 50 لسنة 2017.

ويقول مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد زياد القيسي في حديث لـ(المدى)، ان “تعاطي المخدرات والارهاب وجهان لعملة واحدة”، مشيرا إلى، أن “جهودا كبيرة تبذلها مديريته في مكافحتها بإشراف من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

ويضيف القيسي، أن “مفارز مكافحة المخدرات والقوات الامنية تضبط بين الحين والآخر كميات من المواد المخدرة، ومنها الكريستال”، لافتا الى “ضبط بحدود مئة وخمسين كيلو، ونحو 300 الى 400 كيلو من مادة الحشيشة، إضافة الى من 14 كليو إلى 16 كيلو من مادة الهيرويين المخدرة، فضلا عن ضبط أكثر من 500 الف حبة من حبوب الكبتاجون وكذلك حبوب أخرى من أقراص المؤثرات العقلية بحدود مليون و200 ألف حبة”.

ويلفت مدير العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات الى أن “هذه المؤثرات العقلية تم إلقاء القبض عليها بجهود استخبارية”، داعيا المواطنين إلى “الاتصال على الرقم التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 178 في حال وجود أي حالة يشتبه بها للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة المخيفة”.

بدوره، يقول اخصائي الأمراض النفسية احمد مهرود، في حديث لـ(المدى) ان “ظاهرة تعاطي المخدرات بدأت تنتشر بكثرة وخطورة شديدة في الأوساط المختلفة، ولدى الذكور والاناث”، مشيرا الى انها “تعد من الظواهر الخطيرة والحديثة على المجتمع العراقي”.

ويضيف مهرود، ان من “اهم الأسباب التي ساعدت على تفشي الظاهرة هو ضعف الرقابة الأبوية على الابناء وعدم الانتباه إلى سلوكيات الأبناء ومراقبتهم”.

ويشير اخصائي الامراض النفسية الى، ان “عدم استقرار الاوضاع الامنية في العراق في العقدين الاخيرين جعل من العراق ممرا لنقل المخدرات إلى بقية بلدان العالم، مؤكداً أنه “الآن أصبح العراق سوق كبير وواسع لتجارة المخدرات، بالتالي لا بد لا بد من معالجة هذه الظاهرة الخطيرة من عدة محاور واهمها الافراد أنفسهم المتعاطين وادخالهم في برامج توعية وتثقيف ومعالجة”.

ويلفت مهرود الى، ان “المتعاطين يحتاجون برامج علاجية تتناسب مع حالاتهم، كما ان الشباب غير المتعاطين يحتاجون الى توعية أيضا بمخاطر هذه الظاهرة لمنع انزلاقهم في اتون هذا المستنقع وتكون عبر المؤسسات التربوية والشبابية، وضرورة توجيههم وإبراز طاقاتهم في مجالات الفن والرياضة والدراسة”.

ويشدد على، “اهمية دور رجال الدين وخطباء المنابر ونخب المجتمع في التحذير من مخاطر هذه الظاهرة ومحاربتها وذلك من خلال رفع الواعز الديني والاجتماعي والروحي للشباب”، مؤكدا أن “الوقاية من مخاطر المخدرات تجنب المجتمع والدولة الكثير من المشاكل”.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد كشفت حصيلة لتعاطي المخدرات خلال السنوات الثلاث الاخيرة، مطالبة بتشديد العقوبات على المتاجرين بالمواد المخدرة.

وقال عضو المفوضية علي البياتي “لاحظنا في الآونة الأخيرة كثرة تعاطي الشباب في المحافظات الجنوبية والحدودية للمخدرات بنسبة 50 بالمئة”، مؤكدا “اتخاذ الإجراءات وتشديد العقوبات على المتاجرين في المخدرات”.

وأضاف البياتي، أن “الإحصائيات الأخيرة للمتعاطين في السنوات الثلاث الأخيرة هي بحدود 9300 متعاطٍ في عام 2018 و6400 متعاطٍ في عام 2019، و5600 في عام 2020”.

وبين عضو مفوضية حقوق الانسان أن “سبب هذا الانخفاض هو انشغال الأجهزة الأمنية بقضية التظاهرات التي حدثت في المناطق الجنوبية وانشغال المتظاهرين بالتواجد في ساحات الاعتصام”. ودعا البياتي الى “تخفيف العقوبات على المتعاطين المبتدئين وتوفير علاجات وجلسات نفسية لهم للتخلص من الإدمان”. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن غالبية المتعاطين لهذه المواد المخدرة في العراق هم من الشباب، حيث يلجأون إلى الإدمان بسبب بعض المشاكل الاجتماعية مثل الفقر والبطالة.

يذكر أن إحصاءات منظمة الأمم المتحدة سجلت 275 مليون مدمن في أنحاء العالم، في العام الماضي، ويتوقع أن يصل عدد المدمنين على المواد المخدرة إلى 299 مليون بحلول عام 2030.

وكشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أنه زاد عدد المدمنين على المخدرات في فترة انتشار فايروس كورونا بنسبة 22% مقارنة بنسبة المدمنين في الفترة الواقعة بين (2010- 2019).

ويتوقع المكتب في تقريره، انه خلال عام 2020 تعاطى 5.5% ممن اعمارهم بين (15- 65) عاماً المخدرات مرّة واحدة على الأقل، كذلك تعرض 37 مليون شخص أي 13% من مجموع المدمنين في أنحاء العالم لأمراض مختلفة بسبب الإدمان على المخدرات.

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