صلاح الدين بانتظار لجنة أبو رغيف: المحافظة استلمت نحو 6 تريليون دينار أهدر نصفها بمشاريع وهمية

بغداد/ تميم الحسن

استلمت صلاح الدين قرابة الـ6 تريليون دينار في السنوات الـ15 الاخيرة، اهدر نصفها في مشاريع وهمية، فيما لاتزال هناك نحو 5 بلدات بحكم “المنكوبة”. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد ان زار المحافظة الاسبوع الماضي، قال: “لاتوجد مدينة.. اسم فقط”. ويتحدث مسؤولون ومراقبون في المحافظة عن “تضخم” لثروات الموظفين، وعن أكثر من 100 مشروع نسب انجاز البعض منها “صفر”.

وفضحت مؤخرا، 6 ملفات كبيرة عن الفساد في المحافظة، فيما قدم أحد نواب صلاح الدين اكثر من 10 ملفات اخرى الى الحكومة.

محمد البلداوي النائب عن المحافظة، يؤكد أنه منذ عام 2006 وحتى اليوم، تسلمت حكومة صلاح الدين اموالا تصل الى 400 مليار دينار سنويا من وزارة المالية. لكن البلداوي يقول في اتصال مع (المدى) ان “اغلب تلك الاموال انفقت في مشاريع وهمية وهي الآن متوقفة رغم ان تخصيصات المحافظة هذا العام وصلت الى 482 مليار دينار”.

النائب كشف عن “وجود 1500 مشروع متوقف في صلاح الدين، ونسب انجار البعض منها صفر”. الاموال المكتشفة هي جزء من تخصيصات طائلة “غير معروف حجمها”، بحسب النائب، تأتي من 6 مصادر اخرى غير وزارة المالية. واستلمت المحافظة خلال الـ15 سنة الاخيرة، تخصيصات من صندوق اعمار المناطق المتضررة، البنك الدولي، اموال مخصصة لاعادة الاستقرار، منظمات دولية، القوات الامريكية “فيلق المهندسين” الذي كان متواجدا بين اعوام 2004 الى 2011.

ورغم ذلك فان هناك 5 بلدات في صلاح الدين تقع في حكم”المدن المنكوبة”، وهي : بيجي، عزيز بلد، يثرب، آمرلي، سليمان بيك، والصينية. هذه الاموال، وبحسب مسؤولين فشلت حتى الآن باعادة اعمار 50 قرية هدمت بالكامل بين سليمان بيك وآمرلي، شرقي صلاح الدين. سليمان بيك، وهي ناحية أغلب سكانها يعودون لعشيرة واحدة وهي البيات، تضرر 90% من المنازل هناك بمستويات مختلفة، بينها 800 منزل دمرت بالكامل، من أصل 4000 منزل، اثناء سيطرة “داعش” وعمليات التحرير.

ملفات فساد وتضخم الثروات

يقول محمد البلداوي وهو عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي داخل البرلمان ان “هناك موظفين تضخمت ثرواتهم بشكل كبير في صلاح الدين، والاموال تستخدم للدعاية السياسية والانتخابية”. واكد النائب انه قدم “12 ملف فساد الى الحكومة” وبعضها ذهب الى هيئة النزاهة، لكنه لم يجد اي تحرك من السلطات. وابرز ملفات الفساد التي ظهرت الى الرأي العام هو ما كشفه المحافظ عمار جبر، المتهم هو الآخر بالفساد بحسب خصومه في المحافظة.

وقال جبر في وقت سابق، إن “314 تريلة كاز” بقيمة ثلاثة مليارات دينار تم التعاقد عليها في زمن المحافظ السابق احمد الجبوري (أبو مازن) في عام 2018، “لم يتم العثور عليها”.

كما كشف المحافظ عن أن اكثر من 45 مليار مليار دينار “تم صرفها لسامراء خلال الأعوام الثلاثة السابقة، منها تطوير مداخل المدينة بكلفة (10.4 مليار دينار) “دون انجاز فعلي” واكد جبر في تصريحات سابقة هدر مبلغ “40 مليار دينار” منحت لستة مهندسين لبناء مدارس في المحافظة لم تنجز حتى الآن. وأوضح المحافظ، أن “200‎%‎ هي نسبة أرباح المشاريع السابقة في صلاح الدين”. وشملت المشاريع التي شابها الفساد، بحسب المحافظ، جميع القطاعات، ومنها التربية والصحة والبنى التحتية الخاصة بمياه الصرف الصحي.

تلميذ أبو مازن

كتاب الميزان وهو رئيس منظمة بناة الوطن للتنمية في صلاح الدين، يؤكد ان “ابو مازن” وهو احمد الجبوري المحافظ السابق، “يسيطر على اموال المحافظة منذ 2008”.

ووصف الميزان، في اتصال مع (المدى)، المحافظ الحالي عمار جبر بانه “تلميذ ابو مازن قبل ان ينقلب عليه مؤخرا” وينشق عن حزب الجماهير الوطنية الذي يتزعمه احمد الجبوري.

ويرأس جبر الآن حزب تقدم في صلاح الدين، الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما كان قد وعد المحافظ عقب ترؤسه الحزب بـ”محاربة الفساد” في المحافظة.

ويؤكد الميزان ان “هناك اكثر من 2 تريليون دينار هي قيمة الاموال التي اهدرت في المشاريع الوهمية”، فيما اشار الى ان اغلب المشاريع التي نفذت بالمحافظة هي “بسيطة ونفذتها منظمات دولية”. اما المشاريع المنفذة من داخل المحافظة، فيقول رئيس منظمة بناة الوطن: “هي عمليات تبليط في وقت الانتخابات، وكان ابو مازن يوزع على كل مرشح 5 الى 10 كم لتبليطه”. ودعا الميزان وكذلك النائب محمد البلداوي، رئيس الوزراء الى ارسال لجنة مكافحة الفساد برئاسة احمد ابو رغيف الى المحافظة “لاعتقال بعض الاشخاص الفاسدين للتحقيق معهم في تضخم ثرواتهم”.

وكان من ملفات الفساد التي كشفت في صلاح الدين، هو مشروع كاميرات مراقبة وقدرت قيمة هدر الاموال فيه بنحو 27 مليار دينار، وفضيحة شراء البلدية “آليتين فقط بسعر 2 مليار و200 مليون دينار”. وسبق ان اعتبر محافظ صلاح الدين عمار جبر ملف “الجملونات الوهمية” التي كشف عنها في الاشهر القليلة الماضية، أحد أخطر ملفات الفساد في المحافظة.

وقال جبر حينها للتلفزيون الرسمي إن “أحد أخطر ملفات الفساد هو ملف الجملونات الوهمية التي صرفت عليها ١٤٠ مليار دينار”.

وكان الكاظمي قد اثنى على “جهود” محافظ صلاح الدين، اثناء لقاء الاخير في بغداد بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء المحافظة.

مدينة بالاسم فقط!

وقال رئيس الحكومة بعد الزيارة في حوار على التلفزيون الرسمي بانه حين زار صلاح الدين “لم يجد مدينة انما اسم فقط، رغم انفاق المليارات”.

وزار الكاظمي خلال جولته الاخيرة في صلاح الدين التي جاءت بذكرى مجرزة “سبايكر”، مدينتين فقط. ويقول مخلف الدليمي، وهو قيادي في تحالف “عزم” في صلاح الدين الذي يرأسه خميس الخنجر، ان الكاظمي “زار افضل مدينتين، وهما تكريت وسامراء، ولو كان زار بيجي او طوزخرماتو لشاهد حجم الخراب”. وفي آذار 2015، اعلن رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي تحرير تكريت من “داعش”، فيما تحررت بيجي بعد ذلك بـ5 اشهر، وتعرضت لدمار كبير وصل لنسبة 90%. ويتهم الدليمي وهو عضو سابق في مجلس المحافظة في حديث مع (المدى) المحافظ الحالي عمار جبر بمسؤوليته عن “عدم اعمار المحافظ وتفشي الفساد”.

كذلك يقول المسؤول المحلي ان “سبب فساد المحافظة تتحمله الحكومات الاتحادية السابقة التي كانت تدعم المحافظين الفاسدين”.

ويطالب الدليمي رئيس الوزراء بـ”اخذ خطوات جدية ضد الفساد” عقب تصريحاته الاخيرة عن اوضاع صلاح الدين.

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