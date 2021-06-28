ضربات جوية أمريكية تستهدف ميليشيات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) (قبل قليل) ان القوات الأمريكية وجهت ضربة جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تابعة لجماعات مسلحة موالية لإيران على الحدود السورية العراقية.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية في بيان ، بأن القصف يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

ووفق معلومات حصلت عليها (باسنيوز) ، فإن القصف الجوي الأمريكي استهدف اللواء 46 من ميليشيا كتائب حزب الله ، ومواقع لميليشيا كتائب سيد الشهداء ، وميليشيا حيدريون ، وهي كلها فصائل ضمن ميليشيات الحشد الشعبي ، في منطقة القائم داخل الأراضي العراقية ، ومنشآت تابعة لميليشيات إيرانية داخل الأراضي السورية على بعد 500 متر عن الحدود العراقية .

صور تداولتها بعض وسائل الإعلام الغربية للمواقع المستهدفة

وقال المتحدث باسم (البنتاغون) جون كيربي ، ان هذه الهجمات “الضرورية والمدروسة” وفقاً للقانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها ، تظهر ان الرئيس جو بايدن واضح في انه سيتحرك لحماية الأمريكيين .

كما أشار الى ان الهجمات تمت بتوجيه من الرئيس بايدن وأنها حققت أهدافها ، وان المنشآت المستهدفة كانت تستخدم في الهجمات على القواعد الامريكية.

موضحاً ، أن الضربة العسكرية استهدفت منشآت عملياتية ومخازن أسلحة في موقعين بسوريا وموقع ثالث بالعراق .

وأضاف أن الرئيس بايدن وجّه بشن المزيد من الضربات العسكرية لردع هجمات المليشيات الموالية لإيران ضد المصالح الأمريكية في العراق.

البنتاغون نفت بالتزامن ان تكون هناك مخاوف من ردود أفعال من جانب الميليشيات بعد الضربة الجوية .

صور تداولتها بعض وسائل الإعلام الغربية للمواقع المستهدفة

وقال المتحدث باسم (البنتاغون) جون كيربي ، ان هذه الهجمات “الضرورية والمدروسة” وفقاً للقانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها ، تظهر ان الرئيس جو بايدن واضح في انه سيتحرك لحماية الأمريكيين .

كما أشار الى ان الهجمات تمت بتوجيه من الرئيس بايدن وأنها حققت أهدافها ، وان المنشآت المستهدفة كانت تستخدم في الهجمات على القواعد الامريكية.

موضحاً ، أن الضربة العسكرية استهدفت منشآت عملياتية ومخازن أسلحة في موقعين بسوريا وموقع ثالث بالعراق .

صور تداولتها بعض وسائل الإعلام الغربية للمواقع المستهدفة

وأضاف أن الرئيس بايدن وجّه بشن المزيد من الضربات العسكرية لردع هجمات المليشيات الموالية لإيران ضد المصالح الأمريكية في العراق.

البنتاغون نفت بالتزامن ان تكون هناك مخاوف من ردود أفعال من جانب الميليشيات بعد الضربة الجوية .

صور تداولتها بعض وسائل الإعلام الغربية للمواقع المستهدفة

بالتزامن أفاد مراسل (باسنيوز) في العاصمة العراقية بغداد بدوي صفارات الإنذار داخل السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ، وان القوات الامريكية في قواعدها بالعراق دخلت حالة الانذار.

وأفاد شهود عيان ، بتصاعد الدخان في المواقع التي استهدفتها الغارات وسقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحشد ، فيما أشاروا الى استمرار سماع صوت تحليق الطائرات في سماء المنطقة ، وكذلك سماع دوي انفجارات متواصلة في المواقع المستهدفة على الجانب السوري من الحدود .

وبحسب المعلومات المتوفرة ، فإن الغارات استهدفت مخازن أسلحة وذخائر للميليشيات وخزانات وقود وآليات تابعة لها .

صور تداولتها بعض وسائل الإعلام الغربية للمواقع المستهدفة

في موازاة ذلك ، دخلت القوات العراقية ضمن حدود محافظة الانبار (غرب العراق) حالة الإنذار جيم ، فيما سارعت ميليشيات الحشد في مناطق الانبار المختلفة التي تتواجد فيها الى إخلاء مواقعها ومقراتها خوفاً من استهدافها مع استمرار تحليق الطائرات في سماء المنطقة.

بالتزامن ، أفاد إعلام عراقي مقرب من ميليشيات الحشد الموالية لإيران ، تابعته (باسنيوز) ان 4 من عناصرها قتلوا بالضربة الجوية الأمريكية داخل الاراضي السورية ، في حصيلة أولية .

ومنذ سنة ونصف تقريبا، تقوم فصائل موالية لإيران، وفي بعض الأحيان من دون تبنيها أو إعلان مسؤوليتها، بإطلاق صواريخ ومسيرات مفخخة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك السفارة الأميركية في بغداد.

وبالمجمل، وقع منذ بداية العام أكثر من 40 هجوما ضد مواقع تضم أميركيين، تبنت بعضها فصائل موالية لإيران ونسبت واشنطن أخرى إليها، فيما توعدت فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران بتصعيد الهجمات لإرغام القوات الأميركية على الانسحاب من العراق.

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