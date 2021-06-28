مجلس الخدمة: تثبيت المتعاقدين يستلزم تخصيص درجات وظيفية

بغداد: اسراء السامرائي

كشف مجلس الخدمة الاتحادي عن أن تثبيت المتعاقدين ممن مضى على خدمتهم خمسة اعوام، يستلزم تخصيص مجلس الوزراء درجات وظيفية لمؤسسات الدولة، بينما اكد التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم لتعيين الاوائل من كليات العلوم وحملة الشهادات العليا. وقال مدير عام الدائرة القانونية في المجلس وكالة سلمان غضبان : إن «مجلس الوزراء والقانون الخاص بالتعيينات اوجبا على عدد من الوزارات استحداث درجات وظيفية لتثبيت العقود للشركات الممولة ذاتيا التابعة لوزارة الكهرباء، وتثبيت المتعاقدين في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد استحداث درجات وظيفية من مجلس الوزراء لتلك المؤسسات».

واوضح أن «قانون الموازنة الزم المؤسسات المعنية بتعيين من مضى على عقده خمسة اعوام فاكثر بحسب الاسبقية، وفي حال وجود تساوٍ بالخدمة تتم مراعاة الاختصاصات ومن ينتمون ضمن قناة ذوي الشهداء وغيرها». وذكر غضبان أن «المجلس اشترط تثبيت العقود في الموارد المائية والماء والمجاري والمؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان والاعمار والبلديات وامانة بغداد، بتثبيتهم ضمن حركة الملاك لهذه الدوائر للاعوام 2019 و 2020 و 2021».

واشار الى «مخاطبة جميع مؤسسات الدولة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لارسال بيانات خاصة بموظفيها من اجل ترشيد الهياكل الوظيفية في كل مؤسسة للاستفادة من خبرات الموارد البشرية لاعادة توزيعها بشكل مدروس».

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