أبرز مباريات اليوم في يورو 2020

ينتظر عشاق كرة القدم، مساء اليوم الاثنين، يوما حافلا بالمواجهات الكروية المثيرة، في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، أبرزها مواجهة كرواتيا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في يورو 2020 بتوقيت العاصمة أربيل:

مباراة كرواتيا – إسبانيا، الساعة السابعة ‏مساء.

مباراة فرنسا – سويسرا، الساعة العاشرة مساء.

وسيلتقي الفائز من المواجهة الاولى بين كرواتيا واسبانيا مع الفائز من لقاء فرنسا أمام ‏سويسرا المقامة في نفس اليوم أيضا.

‏ويسعى “الماتادور الإسباني” في تلك المواجهة إلى إثبات تفوقه ‏الأوروبي، فيما يحاول الكروات الحفاظ على سلسلة انتصاراتهم ‏الأخيرة والتأهل لدور الثمانية.‏

وتأهل المنتخب الكرواتي بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة ‏الرابعة، فيما تأهل منتخب إسبانيا لدور الـ16، عقب احتلاله المركز ‏الثاني في المجموعة الخامسة.‏

ويعول منتخب كرواتيا على خبرات لاعبيه وأبرزهم أفضل لاعب في ‏العالم، لوكا مودريتش، فيما يركز الإسبان على نجمه الشاب موراتا.‏

جدير بالذكر أن منتخب كرواتيا خسر خدمات لاعبه إيفان بيريسيتش، قبل مباراتهم مع المنتخب الإسباني، اليوم الاثنين، بسبب إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وبحسب الخدمة الصحفية للمنتخب الكرواتي، فقد تم عزل اللاعب لمدة 10 أيام من قبل الكادر الطبي ولن يشارك في المباريات والتدريب واجتماعات الفريق.

وشارك بيريسيتش في مباريات كرواتيا الثلاث في دور المجموعات ببطولة أوروبا وسجل هدفا خلال الفوز 3-1 على اسكتلندا يوم الثلاثاء الماضي.

مباراة فرنسا وسويسرا

يلعب، اليوم الاثنين، منتخبا فرنسا وسويسرا في دور الـ16 من بطولة ‏يورو 2020 في لقاء صعب يقام على ملعب أرينا ناسيونالا الروماني ‏بمدينة بوخارست في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت أربيل ‏‏(السابعة بتوقيت غرينتش).‏

وتسعى “الديوك الفرنسية” إلى تأكيد تربعهم على رأس الكرة العالمية ‏حاليا، بتحقيق انتصار عريض على منتخب سويسرا الذي حقق ‏مفاجآت مدوية في “يورو 2020” بتأهله كأفضل أصحاب المركز ‏الثالث بالمجموعة الأولى.‏

وتأهل منتخب فرنسا، عقب تصدره المجموعة السادسة النارية ‏متفوقا على منتخبات ألمانيا والبرتغال المجر، وتقديمه أداء ملفتا، ‏فيما نجح منتخب سويسرا في التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز ‏الثالث بالمجموعة الأولى.‏

ومن المتوقع أن تقود “الديوك الفرنسية” الثلاثي الهجومي الناري، ‏أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وكريم بنزيما.‏

وتنتهي بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” في يوم 11 يوليو/تموز المقبل، وتستضيف مباريات البطولة كل من سان بطرسبورغ وأمستردام وباكو وبودابست وبوخارست وغلاسكو وكوبنهاغن ولندن وميونيخ وروما وإشبيلية.

يشار إلى أنه كان من المفترض في الأصل أن تقام البطولة في الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 12 يوليو/تموز 2020، ولكن بسبب جائحة فيروس “كورونا”، تم تأجيلها لمدة عام.

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