أول تعليق من مبابي بعد تسببه في توديع فرنسا لـ يورو 2020 أمام سويسرا

علّق كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا على إخفاقه في مباراة الأمس أمام منتخب سويسرا، في بطولة كأس أمم أوروبا.

وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات ثمن نهائي يورو 2020، حيث خسرت فرنسا بركلات الترجيح 5-4.

وأهدر مبابي ركلة الجزاء الأخيرة، لتتأهل سويسرا إلى ربع نهائي البطولة.

ونشر مبابي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر بيانًا جاء به: “من الصعب جدًا قلب الصفحة، الحزن شديد بعد هذا الإقصاء، لم نتمكن من تحقيق هدفنا”.

وأضاف: “أنا آسف لركلة الترجيح، كنت أرغب في مساعدة الفريق لكنني فشلت، سيكون النوم صعبًا ولكن للأسف هذه هي مخاطر هذه الرياضة التي أحبها كثيرًا”.

وواصل: “أعلم أن الجماهير محبطة، لكني ما زلت أود أن أشكركم على دعمكم وعلى ثقتكم بنا دائمًا”.

واختتم: “الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون أقوى لمواجهة التحديات القادمة، تهانينا ونتمنى لسويسرا التوفيق”.

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