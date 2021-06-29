إثر انخفاض منسوب الفرات وتوقف جريانه .. نحو 1500 حالة تسمم من تلوث المياه في كوباني

أعلنت هيئة الصحة في كوباني ، بغربي كوردستان(كوردستان سوريا)، اليوم الثلاثاء، عن 1464 حالة تسمم جديدة جراء تلوث المياه.

وقالت الهيئة في بيان، إن “حالات التسمم الناجمة عن تلوت مياه نهر الفرات في كوباني، وصلت إلى 1464 حالة تسمم خلال الشهر الأخير”.

وأضافت أن ” إحصائية الشهر الماضي كانت 1377 حالة تسمم، وسط استمرار ازدياد الحالات نتيجة انخفاض مستوى مياه نهر الفرات”.

وأدى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات وتوقف جريانه إلى خروج محطات التصفية عن الخدمة وظهور الطحالب والفطريات على سطح الماء، ما تسبب بتلوث المياه، وازدياد حالات التسمم بين المواطنين، وخاصة الأطفال، بحسب الخبراء.

وتتهم الإدارة الذاتية تركيا بحبس كميات كبيرة من مياه نهر الفرات، إذ قدّر الوارد المائي منذ أربعة أشهر بنحو 200 متر مكعب في الثانية.

وتبلغ حصة سوريا من الوارد 500 متر مكعب في الثانية، تحصل منها العراق على 60%، بحسب الاتفاقات الثلاثية بين تركيا وسوريا والعراق عام 1987.

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