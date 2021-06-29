إطلاق الفيلم الكوردي ‹امتحان› إلى المهرجانات العالمية

تم إطلاق ملصق فيلم ‹امتحان› للمخرج شوكت أمين كوركي، من تصميم الفنان الغرافيكي اندر اسكيب دوندر للمشاركة في مهرجانات سينمائية عالمية.

وأعلن القائمون على فيلم ‹الامتحان› (ئه‌زموون) The Exam للمخرج شوكت أمين كوركي، وإنتاج ممد أكتاش، والذي شارك في كتابته شوكت أمين كوركي وكاتب السيناريو الإيراني المعروف محمد رضا جوهرى، وشارك في إنتاجه كل من إقليم كوردستان وألمانيا وقطر ؛ وصمم غلافه الفنان الغرافيكي اندر اسكيب دوندر Önder Sakıp Dündar، عن إطلاق الفيلم للمشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية والتنافس على جوائز قيمة.

الفيلم من انتاج شركة میتوس فیلم Mîtos Film الألمانية وشركة مستي فيلم، وتم إنتاجه بدعم من وزارة الثقافة والفنون والشباب في حكومة إقليم كوردستان، وتم تصويره في خريف 2019 تحت إشراف أديب سبحاني في مدينة السليمانية، وكان لمحترفي السينما في إقليم كوردستان وإيران وتركيا وألمانيا حضور ناجح في هذا العمل السينمائي الواعد.

ويشارك في فيلم ‹الامتحان› مجموعة من نخبة المممثلين من إقليم كوردستان خاصة الشباب، منهم ئافان جمال، فانيا سالار، حسين حسن، شوان عطوف، هوشیار زیرو نیروه‌یی، نيجار عثمان، كاوه قادر، عادل عبدالرحمن وغيرهم.