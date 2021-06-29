“الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين”

ان الله الذي خلقنا يخبرنا باحوالنا في الدنيا بان الاحباب والاصدقاء والاخوان والاخلاء لهم حالين لا ثالث لهما. فاما علاقتهم دنيويه مصلحية انانية فستكون حياتهم في الاخرة اعداء يلوم بعضهم بعضا. واما المتقون في الدنيا المنتناصحون المتعاونون في حب الله فهم سيكونوا ايضا اخلاء في الاخرة على سرر متقابلين في سعادة ابدية.

اخلاء السوء في الدنيا هم من شاكلة “واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون”. وهم ايضا لا ينصحون مع المومنين “واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون”. كما انهم مترددين فاضلهم الله ببغيهم “مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا”.

اخلاء السوء في الاخرة هم انفسهم في الدنيا اذ سوف يتخاصمون في الاخرة ايضا كلما دخل منهم فوج في النار لعن وسب سابقه “كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون “. سيعترفون في النار ان عصيانهم لله كان سببا لعذابهم “ما سلككم في سقر قالوا لم تك من المصلين ولم نك نظعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين”.

اخلاء الخير في الدنيا هم المنتجبون من الله “والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله”. وهم الذين يتولاهم الله “الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور”. كذلك فهم المعتصمين بحبل الله “واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم”.

اخلاء الخير في الاخرة هم من يخبرنا الله بمكانهم في الجنة “فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك متكئون”. انهم كذلك من الفائزين بالجنة “اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون”. انهم يحيون حياة ابدية سعيدة ليس فيها غل ولا حسد “ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين”.

فالخلة في الله تجعل الانسان يفوز بالدنيا لانه سيعيش بكرامة وعزة واحترام من قبل الغير مع مكارم اخلاق يحترمها الفاسق والمؤمن وكذلك الفوز بالاخرة. اما الخلة السيئة فانها غالبا ما تؤدي بصاحبها في متاهات وخلافات دائمة مع الاصدقاء وتولد الانانية والبغضاء وستكون الاخرة أسوء مآلنا من الاولى.

د. نصيف الجبوري

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