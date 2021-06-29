العراق‮ ‬يدين القصف الأمريكي‮ ‬ويرفض تحويله ساحة لتصفية الحسابات‮

دعوات إلى التهدئة وتجنب الصراع الإقليمي‮ ‬الدولي

بغداد‮ – ‬قصي‮ ‬منذر

رفض المجلس الوزاري‮ ‬للأمن الوطني‮ ‬،‮ ‬جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات،‮ ‬مستنكرا استهداف الحشد الشعبي‮ ‬عند الشريط الحدودي‮ ‬مع سوريا‮. ‬وقال بيان ‬امس ان‮ (‬المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة مصطفى الكاظمي‮ ‬،اعرب خلاله عن استنكاره وإدانته للقصف الأمريكي‮ ‬الذي‮ ‬استهدف موقعا للحشد قرب الحدود مع سوريا‮)‬، مؤكدا أن‮ (‬هذا الاعتداء‮ ‬يمثل انتهاكاً‮ ‬صارخاً‮ ‬للسيادة‮ ‬،‮ ‬ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية‮)‬، واضاف انه‮ (‬يدرس اللجوء الى كل الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي‮ ‬تنتهك أجواء العراق وأراضيه،‮ ‬بالإضافة الى إجراء تحقيق شامل في‮ ‬ظروف الحادث ومسبباته والعمل على عدم تكراره مستقبلا‮)‬، مشددا على‮ (‬رفضه الكامل جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات،‮ ‬أو استخدام أراضيه وسمائه للاعتداء على جيرانه،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬عززت فيه الحكومة خطواتها بانتهاج سياسة هادئة،‮ ‬واعتماد مبدأ الحوار سبيلا للحد من حدة الصراعات وتحقيق الأمن والاستقرار في‮ ‬العراق والمنطقة‮)‬، لافتا الى ان‮ (‬الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي،‮ ‬وصلت الى مراحل متقدمة والى مستوى البحث في‮ ‬التفاصيل اللوجستية،‮ ‬لانسحاب القوات القتالية من العراق الذي‮ ‬سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا‮). ‬بدوره‮ ‬، قال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في‮ ‬بيان ‬امس إن‮ (‬بغداد تجدد رفضها التام أن‮ ‬يكونَ‮ ‬العراقُ‮ ‬طرفاً‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬صراعٍ‮ ‬أو مواجهة على أراضيه‮). ‬من جانبه‮ ‬، قال اللواء‮ ‬يحيى رسول، الناطق بأسم القائد العام في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس‮ (‬العراق‮ ‬يتمسك بحقه في‮ ‬السيادة على اراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات‮)‬، داعيا الى‮ (‬التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله‮). ‬ورأت هيئة الحشد الاعتداء إضعاف للعراق وقواته الأمنية.واشار الحشد في‮ ‬بيان امس ان‮ (‬هذا الاعتداء‮ ‬يمثل استهدافا لسيادة العراق‮ ‬، ولاسيما انه‮ ‬يتزامن مع النجاحات التي‮ ‬تمثلت بالاستعراض بمناسبة تأسيس الحشد الذي‮ ‬رعاه القائد العام وانعقاد القمة الثلاثية في‮ ‬بغداد‮). ‬وطالبت كتلة مستقلون الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بإنهاء الوجود العسكري‮ ‬الأجنبي‮ ‬على ألاراضي‮ ‬الذي‮ ‬أصبح‮ ‬يهدد امن واستقرار البلد‮. ‬ودانت كتلة دولة القانون النيابية،‮ ‬القصف الامريكي‮ ‬لقوات الحشد في‮ ‬منطقة القائم التي‮ ‬راح ضحيته عدد من مقاتلي‮ ‬اللواء‮ ‬14. بدوره‮ ‬، استنكر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم‮ ‬هذه الخروقات، معربا عن رفضه إنتهاك سيادة العراق من اي‮ ‬طرف كان‮. ‬وطالب الحكيم في‮ ‬بيان امس الحكومة‮ (‬بتحمل مسؤولياتها تجاه مثل هذه الأفعال‮). ‬واكد المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي،‮ ‬أن الضربات الجوية التي‮ ‬نفذتها الولايات المتحدة على مواقع الحشد دليل واضح على‮ ‬يأسهم‮. ‬وقال الأسدي‮ ‬في‮ ‬تغريدة على تويتر إن‮ (‬هجوم الطائرات الأمريكية ضد الحشد‮ ‬،هو دليل على‮ ‬يأسهم من عزل الحشد عن الدولة والجماهير بعد الاستعراض الذي‮ ‬أقامه وأثبت من خلاله أنه القوة الرسمية التي‮ ‬تدافع عن العراق وشعبه بوجه الأعداء‮). ‬ورأى المتحدث باسم المكتب السياسي‮ ‬لحركة صادقون،‮ ‬محمود الربيعي،‮ ‬أن‮ (‬السياسة الأمريكية لن تتغير أبداً‮ ‬ولا علاج لها سوى القوة الرادعة‮)‬، ولفت الى ان‮ (‬الجريمة الأمريكية الغادرة بقصف رجال الحشد في‮ ‬القائم دليل دامغ‮ ‬على ان السياسة العدوانية لاتتغير ابداً‮). ‬وهددت جهة تطلق على نفسها اسم تنسيقية المقاومة العراقية‮ ‬،‮ ‬بالرد على الاستهداف الأمريكي‮ ‬لمواقع الحشد‮. ‬

وأعلنت الولايات المتحدة أنها شنت‮ ‬غارات جوية استهدفت منشآت تستخدمها جهات على الحدود السورية العراقية،‮ ‬مشيرة إلى أن هذه الضربات أذن بها الرئيس جو بايدن في‮ ‬أعقاب الهجمات المستمرة على المصالح الأمريكية في‮ ‬العراق‮. (‬تفاصيل ص‮ ‬3). في‮ ‬تطور‮ ‬، بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني‮ ‬مع المبعوث الأمريكي‮ ‬الخاص في‮ ‬التحالف الدولي‮ ‬ضد داعش بالوكالة جون‮ ‬غودفري‮ ‬والوفد المرافق له‮ ‬، آخر التطورات والمستجدات في‮ ‬العراق وسوريا والجهود الحثيثة لمواجهة التهديدات التي‮ ‬يشكلها داعش‮. ‬وقال بيان امس ان‮ (‬البارزاني‮ ‬استقبل في‮ ‬اربيل‮ ‬غودفري‮ ‬والوفد المرافق له، وناقشا مواصلة دعم قوات البيشمركة والجيش للتصدي‮ ‬إلى هذه التهديدات وتحقيق الاستقرار في‮ ‬المنطقة‮). ‬

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