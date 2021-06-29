باحث فرنسي: النظام السياسي في العراق صامد الى الآن لأن المجتمع منهار تماما

قال الباحث الفرنسي آرثر كيسني، الثلاثاء 29 حزيران 2021، إن العراق في حالة حرب أهلية منذ البداية تقريبا، حيث تحاول المنظمات السياسية سواء كانت أحزابا أو جماعات مسلحة احتكار السلطة.

وقال كيسني في مقابلة مع صحيفة لاكروا الفرنسية حول كتابه “الحرب الأهلية العراقية” إن حزب البعث قام في وقت مبكر من الستينيات من خلال المراهنة على القومية العربية بتهميش الجزء الكردي من السكان، ونُسب إلى صدام حسين إثارة الطائفية في التسعينيات باختياره القومية السنية، كما أنشأت الولايات المتحدة بعد الغزو مؤسسات تعمل بمنطق التمثيل الطائفي، وفقا لفضائية الجزيرة.

واستطرد الباحث: نشأت الديناميكية المجتمعية التي تخلق العنف والتي كرسها نظام المحاصصة الدينية والعرقية والحزبية الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، ولكنها لا تأتي من المجتمع نفسه، مضيفا إن العراقيين مدفوعون إليها من قبل المنظمات السياسية والتدخل الأجنبي.

ويقول كيسني إن الانتفاضة التي يستمر قمعها في جنوب البلاد منذ عام 2019 تُظهر رفض بعض العراقيين الدخول في منطق المجتمع هذا، إذ تعبر شعارات المتظاهرين عن رفضهم للطبقة السياسية التي تدفعهم إلى المحاصصة التي تخدم العملاء وتسهم في تدمير الدولة.

واستأنف القول أن المجتمع العراقي أظهر خلال الثورة نضجا سياسيا مذهلا، مستدلا على ذلك بمدينة بغداد التي يختلط فيها السنة والشيعة في المواكب، مشيرا إلى أن المتظاهرين الشيعة في محافظة ديالى يشعرون بالحماية عندما يتبعهم السنة.

وخلص الباحث إلى أن ما جعل النظام يصمد حتى الآن هو كون المجتمع العراقي قد انهار، إذ أصبح 70% من السكان أمّيين، والكل يعلم أن الذهاب إلى المستشفى للتداوي ضره أكثر من نفعه، وبالتالي يتوقع أن تُظهر الانتخابات التشريعية التي أُعلن عنها في أكتوبر/تشرين الأول القادم استياء العراقيين وامتناعا واسعا عن المشاركة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط