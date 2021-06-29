(بالفيديو) الميليشيات الإيرانية تقصف القاعدة الأمريكية بحقل العمر شرقي دير الزور

رد أمريكي بالطيران والمدفعية …

قصفت ميليشيات موالية لإيران، مساء اليوم الاثنين، القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، فيما ردت القوات الأمريكية بالطيران والمدفعية على مصادر النيران، ولا زال القصف المتبادل مستمراً.

وقالت مصادر محلية من المنطقة، إن تبادلاً بالقذائف الصاروخية اندلع مساء اليوم بين الميليشيات الإيرانية المتمركزة غرب الفرات في منطقة الميادين، والقوات الأمريكية المتمركزة في حقل العمر النفطي شمال شرق دير الزور، ولا زال مستمراً حتى ساعة إعداد الخبر.

وأضافت المصادر، أن الاشتباكات اندلعت على أثر سقوط نحو ثمان صواريخ كاتيوشا في محيط حقل العمر النفطي، مصدرها مواقع تمركز الميلشيات الإيرانية في غرب الفرات، حيث ردت عليها القوات الأمريكية بقصف مصادر النيران، وما يزال تبادل النيران قائماً.

وذكرت المصادر، أن طائرات التحالف قصفت مواقع الميليشيات الموالية لإيران في الميادين في أعقاب القصف الصاروخي على حقل العمر.

جاء هذا التصعيد في أعقاب ضربات أمريكية استهدفت ليل الأحد / الاثنين، مواقع لميليشيات الحشد الشعبي قرب الحدود السورية – العراقية، ما أوقع قتلى وجرحى وأضرار مادية

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