بدون تنفيذ سريع لا فائدة من إصدار قرارات الإعدام ضد الدواعش

بقلم مهدي قاسم

يصدر جهاز القضاء العراقي ، ذو الصلاحية المختصة ، بين حين وآخر قرارات إعدام ضد عناصر داعش الإرهابية المتورطة سواء بأعمال إرهابية متفرقة ، أو في مجزرة سبايكر التاريخية الرهيبة تحديدا ، و التي خضت مشاعر الشارع العراقي غضبا و سخطا و هزت ضمير العالم ،طبعا ما عدا ضمير الساسة الإسلاميين الشيعة والسنة الفاسدين ..

غير أن من الملاحظ ، أنه على الرغم من صدور قرارات الإعدام هذه ، تكاد أن تبقى هذه القرارات حبرا على الورق ، مغبّرة ومصفرّة على الرفوف أو بين أدراج المسؤولين الكبار الضخام !!..

بحكم عدم أو تلكؤ في التنفيذ ..

فمن الواضح أن هناك ــ لأسباب وأهداف سياسية وفئوية مصلحية ــ مَن يعرّقل تنفيذ قرارات الإعدام الآنفة الذكر ، مثلما حتى الآن ، بغية استخدامها في عقد صفقات سياسية وتحالفات انتخابية وغير ذلك ..

ألم يلتقِ نوري المالكي وهادي العامري ــ على سبيل المثال وليس الحصر ــ مع الممثل السياسي لداعش خميس الخنجر بأحضان و ترحيب أخوي حار ؟!!..

( بالمناسبة صمت ” الكتبة الولائيون ” طبّالي النظام الإيراني ، صمت قبور عن هذا اللقاء المخزي في الوقت الذي لا يكفوّن عن ترديد ببغائي متواصل عبارات ومفردات من قبل : الوهابيين و البعثيين والتكفيريين و ” الجوكرية ” ليلا ونهارا وبين صبح وعشية )..

.نقول كل هذا لأنه مرت سنوات طويلة على مجزرة سبايكر حتى تكاد الضفة التي نُحر و أعدم بمحاذاتها آلاف من تلاميذ القاعدة الجوية ، نقول تكاد أثار شلالات دماء المجزرة تلك أن تتيبّس وتُمحى بفعل عاديات الزمن وتقلباته الجوية ، بينما المرتكبين القتلة الدواعش يعيشون حياتهم براحة في السجون مع أجهزة موبايلهم و يأكلون الكباب والتمن والفاصوليا مع لحم عجل !!، في الوقت الذي ثمة كثير من أفراد أهل الضحايا بالكاد يعيشون على خبز وشاي أو على عصيدة في أفضل الأحوال .

ولكن المفارقة في هذا السياق ،وكمقارنة مع الدواعش المحكومين بالإعدام منذ فترة طويلة ، بدون تنفيذ الحكم ، هو الاستعجال والسرعة في التحقيق ورفع لائحة اتهام ومن ثم صدور قرار حكم إعدام بحق قاتل ساحة الوثبة وكذلك تنفيذ الحكم فورا !!، كل ذلك جرى في غضون شهور قليلة بالرغم من تورط عدة أشخاص آخرين في ارتكاب تلك الجريمة بحق صبي ساحة الوثبة أثناء التظاهرات في العام الماضي ..

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بغداد : الاعدام لمجموعة من المشاركين بتنفيذ مجزرة سبايكر

أسامة مهدي د. أسامة مهدي

دماء الضحايا في موقع مجزرة سبايكر بمحافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد

“إيلاف” من لندن: أعلن في بغداد الاثنين عن صدور احكام بالاعدام في حق 9 متهمين بالاشتراك في جريمة سبايكر عام 2014 وراح ضحيتها حوالي الف و500 تلميذ عسكري .. فيما تبنى تنظيم داعش هجوما بالصواريخ ضد محطلة كهرباء حرارية شمال بغداد ما ادى الى انقطاع الطاقة عن مناطق واسعة.

وقال المجلس الاعلى للقضاء العراقي ان المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية في بغداد اصدرت احكام بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) عام 2014 .

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