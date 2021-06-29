بعد قطيعة وخلافات.. ابنة نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتوجه لها رسالة مؤثرة!

قامت تيا ابنة الفنانة نوال الزغبي بالاحتفال بعيد ميلاد والدتها ال49 من خلال نشر صور نادرة لها عبر خاصية “الستوري”. على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعلقت على إحدى الصورتين قائلة: “عيد ميلاد سعيد لأفضل صديقة وأخت. لا يمكنني ان أتخيل حياتي من دونك، أحبك أمي”.

وانهالت التهاني والتبريكات على نوال الزغبي من الفنانين والنجوم، كان من بينهم إليسا التي كتبت لها في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “رغم الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، بدي عايدك وإتمنالك سنة حلوة أكيد بإيام أفضل، وتضلي بفنك. وطاقتك مساحة فن وفرح لكل اللي بيحبوكي! عقبال المية”.

فردت نوال الزغبي عليها قائلة:”شكراً يا قمر.. بحبك كتير كتير”.

أما نانسي عجرم فكتبت لها: “كل سنة وإنت مليانة طاقة ونجومية مش عادية”، وردت نوال الزغبي عليها قائلة:” دخيل القلب الحلو والهضامة والف مبروك ألبوم نانسي 10″.

وتغزل وائل كفوري بنوال بمناسبة عيد ميلادها قائلا:” النجمة بتضلّ نجمة.. والدهب بيضَلّ دهب عقبال المية”.

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