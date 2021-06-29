خيارات قانونية أمام الحكومة لمنع الانتهاكات الأميركيَّة

بغداد: طارق الأعرجي

عبدالرحمن ابراهيم

أعرب مجلس الأمن الوطني خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عن استنكاره الشديد وإدانته للقصف الأميركي على مواقع الحشد الشعبي، واصفاً الاعتداء بأنه يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، وترفضه كلّ القوانين والمواثيق الدولية.

واستشهد أمس الاثنين، أربعة من قوات الحشد الشعبي، إثر قيام القوات الأميركية بقصف مواقع عسكرية على الحدود العراقية السورية في قضاء القائم غربي الأنبار، بينما تدرس الحكومة اللجوء إلى كلِّ الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وفي السياق نفسه وجَّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بعقد اجتماع طارئ خلال 24 ساعة، والخروج بستراتيجية متكاملة، تقوم على التنسيق بين القيادات الأمنية للعمليات المشتركة ووزارة الكهرباء، من أجل تأمين انسيابية تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية، وذلك عقب العمليات الإرهابية التخريبية التي طالت أبراج نقل الطاقة ومحطات الكهرباء في أكثر من منطقة ما تسبَّب بخروج عدد منها عن منظومة الشبكة الوطنية وتزايد ساعات الانقطاع.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي لـ”الصباح”: إنَّ “الوزارة ومن خلال الاستهدافات الأخيرة التي طالت المنظومة لمست وجود استهدافات عشوائية وأخرى ممنهجة على خطوط نقل الطاقة والبنى التحتية لقطاع الكهرباء، إذ لم تكتفِ العناصر المنفذة لهذه الاعتداءات باستهداف الخطوط والأبراج بل قامت باستهداف المحطات التحويلية الناقلة للطاقة واستهداف الموارد البشرية، حيث استشهد عدد من الموظفين، جراء هذه الاستهدافات التي بلغت 31 استهدافا للخطوط الناقلة خلال الايام العشرة الماضية.

وأضاف أنَّ “هذه العمليات بهذا الشكل تصبّ في عدَّة أمور أهمها الإيغال بإيذاء المواطنين وحرمانهم من تجهيز الكهرباء وتحديد أحمال المنظومة وعزل المحافظات عن بعض وبالتالي إرباك عمل الملاكات، ما ينعكس سلباً على ساعات التجهيز”.

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