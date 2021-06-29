سفيرة استراليا لدى العراق : ننظر باهتمام الى إقليم كوردستان ونرغب في توسيع مجالات التعاون معه

اعلنت السفيرة الاسترالية لدى بغداد ، بولا غانلي ، ان بلادها تنظر باهتمام الى الأوضاع في العراق واقليم كوردستان ، وترغب في تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، كما أشادت بدور البيشمركة في هزيمة داعش مؤكدة امتنان بلدها لاحتضان النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، خاصة النازحين المسيحيين والإيزيديين.

جاء ذلك مساء اليوم الثلاثاء، خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لغانلي والوفد المرافق لها في اربيل.

جيث قدم بارزاني تهانيه للدبلوماسية الاسترالية راجياً لها النجاح في مهامها، كما عبر عن رغبة إقليم كوردستان في تقوية علاقاته مع أستراليا في المجالات كافة ، شاكراً دعم ومساعدة بلدها للعراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب.

الاجتماع شهد كذلك بحث مسألة الحرب ضد الإرهاب وأسباب ومخاطر عودة داعش للبروز، ووباء كورونا وحملة التلقيح ضد كورونا، كذلك الانتخابات العراقية المقبلة ، وعلاقات أربيل بغداد، وأوضاع المنطقة بصورة عامة ومسائل ذات اهتمام مشترك.

وهذه اول مرة تزور فيها غانلي إقليم كوردستان منذ تسنمها مهام منصبها كسفيرة لبلادها في العراق، وذلك بهدف التعرف عن كثب على أوضاع إقليم كوردستان ورؤى وتوجهات قيادة الإقليم حول مختلف القضايا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط