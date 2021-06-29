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عالية نصيف تطالب مسرور البارزاني بإصدار عفو عن صحفيي وناشطي بادينان

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور البارزاني بإصدار عفو خاص عن (صحفيي وناشطي بادينان) في محافظة دهوك الذين تمت المصادقة على الحكم بحقهم بالسجن ستة سنوات . 

وقالت في بيان اليوم :” على الرغم من الملاحظات التي تم تأشيرها على طريقة محاكمة صحفيي وناشطي بادينان، وعلى الرغم من أن اعتقالهم وإصدار هذا الحكم الجائر بحقهم هو خرق للدستور العراقي الذي يكفل حرية التعبير، نرى ضرورة إصدار عفو عنهم وإعطائهم فرصة لكونهم مازالوا في مقتبل العمر ولم يقترفوا جرماً “. 

وأضافت نصيف :” نعلم ان قرار العفو الخاص يجب أن يصدر من رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، ونعلم بأن موقفه إيجابي وهو مستعد لإصدار العفو، لكنه لن يقوم بإصداره ما لم يوافق مسرور البارزاني، وبالتالي نطالبه بإصدار عفو عنهم احتراماً للدستور العراقي ورأفةً بعوائلهم “.

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