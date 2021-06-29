قبل 3 أيام من نهاية العقد.. برشلونة يتخذ قراره بشأن ميسي

أكدت مصادر أوروبية موثوقة، أن برشلونة الإسباني اتفق أخيرا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده، قبل 3 أيام من انتهاء صلاحية العقد الجاري.

ووفقا لفابريتسيو رومانو، الصحفي المختص بالانتقالات في أوروبا، فإن ميسي وممثليه، وإدارة برشلونة، اتفقوا حول العقد الجديد.

ومن المتوقع أن يعلن عن العقد الجديد في الأيام المقبلة، ويتوقع أن يمتد لموسمين، حتى يونيو 2023.

ووفقا للصحافة الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تعمل الآن على “التفاصيل النهائية” في العقد الجديد لميسي.

يذكر أن الاتفاق تم قبل 3 أيام من موعد انتهاء صلاحية العقد الجاري، يوم 30 حزيران/يونيو، والتي يصبح حينها ميسي لاعبا حرا.

وحسب “ماركا”، سيقدم برشلونة عقدا لمدة عامين حتى صيف 2023، براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو، وهو تقريبا نصف ما يتقاضاه ميسي حاليا.

كما سيضيف النادي الكتالوني بندا “مغريا” للأسطورة الأرجنتيني، وهو العمل كسفير لنادي برشلونة لمدة 10 أعوام، بعد الاعتزال، مقابل 10 ملايين يورو سنويا.

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