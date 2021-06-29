موراتا بعد فوز إسبانيا المُثير على كرواتيا: مباراة كانت تستحق العناء

علق ألفارو موراتا مُهاجم منتخب إسبانيا على انتصار بلاده على كرواتيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

إسبانيا انتصرت على كرواتيا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مُثيرة، أقيمت في كوبنهاغن بالدنمارك، ضمن لقاءات دور الـ16، ليتأهل منتخب لاروخا إلى ربع نهائي اليورو.

وقال موراتا في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لقد كانت مباراة صعبة، كنا نعلم أنها ستكون صعبة لأن كرواتيا لديها العديد من اللاعبين رفيعي المستوى، الشيء المهم هو أننا وصلنا إلى ربع النهائي وأظهرنا أننا فريق رائع”.

وأضاف: “المواجهة كانت تستحق كل هذا العناء، أشكر كل الأشخاص الذين يدعموننا، على الرغم من أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت أشياء لم تكن جميلة تجاهي لكن غالبية إسبانيا انقلبت رأسا على عقب”.

وأهدى ألفارو هدفه لزوجته وأولاده بعد الانتقادات التي تعرض لها وقال: “أهدي الهدف لزوجتي وأولادي وعائلتي وجميع الأشخاص الذين يدعمونني”.

وأتم: “في كثير من الأحيان عليك أن تمر بلحظات صعبة لتذوق الأشياء الجيدة”.

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