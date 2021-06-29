واسط.. المحولات الكهربائية مادة للدعاية الانتخابية!

واسط / جبار بچاي

اتهمت حكومة واسط المحلية بعض المرشحين بـ”الضحك على المواطنين” بعد لجوئهم الى ملف الكهرباء وجعله دعاية انتخابية من خلال قيام هؤلاء المرشحين بمراجعة الوزارة والحصول على عدد كبير من المحولات لغرض نصبها في مناطق المرشحين.

بينما انتقد ناشطون الظاهرة واعتبروها أمراً معيباً على المرشح الذي يسلك هذا الطريق في الدعاية الانتخابية، مؤكدين عزمهم على تشكيل فرق لرصد مثل هذه المخالفات وابلاغ المفوضية والسلطات الرقابية عنها. ووفق القانون الانتخابي الجديد تضم المحافظة ثلاث دوائر انتخابية للحصول على مقاعد البرلمان البالغة (11) مقعداً بضمنها ثلاثة مقاعد كوتا النساء مضافاً لها مقعد واحد كوتا الكورد الفيلية ليصبح عدد مقاعد نواب المحافظة في البرلمان ( 12 ) مقعداً، فيما مازال عدد المرشحين غير معروف على وجه الدقة لعدم إكمال الاجراءات المتعلقة بذلك من قبل المفوضية وجهات التدقيق التي تدقق في أسماء المرشحين وأهليتهم.

ويقول محافظ واسط “شاعت في الفترة الاخيرة ظاهرة سلبية ومرفوضة جملة وتفصيلا تمثلت بقيام بعض المرشحين للانتخابات المقبلة بمراجعة وزير الكهرباء أو المدير العام عن طريق العلاقات الشخصية للحصول على محولات ومعدات أخرى لمناطقهم الانتخابية”.

وأضاف “ما يؤسف له أن الجهة التي تعطي موافقات بالحصول على محولات وبأعداد كبيرة تتراوح من 30 ــ 60 محولة أحياناً لبعض المرشحين لا تعلم أن المخازن فارغة ولا وجود لهذا العدد من المحولات فيها وهي بذلك تضحك على المرشح الذي بدوره يستغفل المواطنين”.

وأكد أن “تلك السلوكيات باتت مرفوضة ولا يمكن أن نقبل بها حتى وإن توفرت أعداد المحولات والمعدات الاخرى مثل الاعمدة في المخازن سوف لن نسمح به لأن تجهيزها بهذه الطريقة الفوضوية يكون على حساب باقي المناطق الاخرى وفي نفس الوقت يسبب اختلالات في الشبكة الوطنية مابين منطقة وأخرى ويكون الضرر أكبر من الفائدة”.

وكشف المياحي عن “قيام بعض المرشحين بمراجعة الوزير مباشرة أو المدير العام للحصول على محولات لمناطقهم وهناك من حصل على موافقة بـ 60 محولة وآخرين حصلوا موافقات على تجهيز مناطقهم بمحولات تتراوح مابين 30 ــ 60 محولة وعدد كبير من الاعمدة وهذا غير جائز وغير صحيح”.

وأوضح أن “هؤلاء المرشحين يراجعون مديرية توزيع كهرباء واسط لتجهيزهم بالعدد المطلوب من تلك المحولات وهم لا يدركون آلية نصب المحولات كيف تكون وكيف يتم توزيع الاحمال والطاقة الاستيعابية لكل محولة وهذه الامور كلها تسبب ارباكاً لدوائر التوزيع وتزيد من معانتها في مواجهة العوارض اليومية التي تحصل بسبب الاحمال العالية والوقت الذي تستغرقه لإصلاحها”.

وقال إن “الأمر المؤسف جدا أن الوزير وحتى المدير العام لا يعلم أن مخازن وزارته في المحافظة لا تحتوي على هذا العدد الكبير من المحولات وبالتالي فأن العملية برمتها ضحك على المواطنين واستغلال ملف الكهرباء كدعاية انتخابية لدى قسم من المرشحين”.

وشدد على أن “يكون ملف الخدمات بكل تفاصيله بعيداً عن الانتخابات ولا يمكن القبول بتسخير آليات وأموال الدولة ومعداتها لتكون دعاية انتخابية لهذا المرشح أو ذاك، ومن يريد أن يقدم خدمة للناس عليه أن يقدمها بعيدا عن فرض إرادته على المال العام وأخذ حقوق المواطنين من باقي المناطق على حساب منطقته”. في غضون ذلك ذكر مصدر في كهرباء واسط أن “أشخاصاً من المرشحين للانتخابات المقبلة حضروا ومعهم موافقات تجهيز محولات كهربائية باعداد كبيرة جداً لحساب مناطق معينة بذاتها”.

وأوضح المصدر “مثلا هناك موافقة بتجهيز 40 محولة لإحدى المناطق في أحد أقضية المحافظة وهذا العدد كبير جدا وغير معقول، فالمنطقة في كل الاحوال إذا كانت هناك حاجة ماسة لتوزيع الاحمال فيها لا تحتاج أكثر من محولة واحدة أو اثنتين، فكيف يتم طلب عدد كبير من المحولات؟”. واشار الى “صعوبة تلك الطلبات وهي كثيرة جدا ولا يمكن حتى التعاطي معها بأي طريقة كانت لأنها طلبات تفوق المألوف وضررها أكثر من نفعها وبالتالي تم رفضها بصورة تامة”، كاشفاً عن أن “بعض أصحاب تلك الطلبات أخذوا يقومون بإثارة المواطنين بالضد من المسؤولين في الكهرباء وتحشيد الجيوش الالكترونية التي بدأت تحرض على التظاهر ضدنا بذريعة حرمان مناطقهم من الكهرباء وهو أمر غير صحيح تماماً”. من جانبه انتقد الناشط حيدر عبد علي هذه السلوكيات واعتبرها “أساليب رخيصة للحصول على الأصوات من خلال توظيف المال العام وموارد الدولة لخدمة أشخاص معينين”.

وقال لـ(المدى)، “نأسف جداً أن تكون المحولات الكهربائية مادة انتخابية يتم توظيفها من قبل بعض المرشحين لكسب الاصوات بعد أن كان السبيس في الدورة الانتخابية السابقة سائداً وعنصراً حاسماً في الدعاية الانتخابية”.

وأضاف “نحن كناشطين سوف لن نقبل بذلك أبدا وسنرصد مثل هذه الخروقات ونعدها جانبا من جوانب نهب المال العام وخروقات انتخابية سنسعى لوضعها بأيدي مفوضية الانتخابات وكذلك الجهات الرقابية الأخرى”، لافتاً الى أن “المرشح الذي يلجأ الى هذه الاساليب لا يمكن أن يكون ممثلاً للشعب تحت قبة البرلمان ويجب فضحه مبكراً لأنه يسعى الى استغفال المواطنين من خلال هذه الاساليب في وقت كان عليه أن يقدم برنامجا انتخابيا يمكن من خلال اقناع الناخبين بالتصويت له وهذا ما معمول به في كل دول العالم”.

ودعا زميله مرتضى الموسوي المسؤولين التنفيذين كافة، خاصة الوزراء، الى عدم التعاطي مثل هذه الطلبات ولمختلف الوزارات لأنها من أبواب الفساد واستغلال موارد الدولة من قبل جهة وطرف معين على حساب أطراف أخرى، بل حرمان الآخرين من الخدمات التي يفترض أن تكون متوازنة بين كل المدن والمناطق ووفق رؤية الحكومة المحلية وليس ما يراه هذا المرشح أو ذاك”.

ولفت الى أن أغلب المناطق تعاني من قضية الاحمال العالية وسوء الشبكات وكثرة التجاوزات وهذه الامور كلها تؤدي الى نقص التجهيز ولابد من أن تكون المعالجة موضوعية وفنية عن طريق دوائر الكهرباء وليس تبعاً لما يراه أو يرغب به أي شخص بعيد عن الاختصاص”.

ودعا جميع الدوائر الخدمية، وليس الكهرباء فقط، الى “عدم التعاطي مع مثل تلك الموافقات مهما كانت حتى وإن فيها فائدة حقيقية لمنطقة المرشح، بل يجب أن يترك الامر برمته الى الدائرة المعنية لتقوم بتقديم الخدمات ضمن اختصاصها وواجبها وهي بذلك ليست متفضلة إنما هذا من صلب عملها”.

وتشهد محافظة واسط ومنذ مطلع الصيف الحالي أزمة شديدة في تجهيز الكهرباء، ووصل معدل ساعات الانقطاع في أغلب مناطق المحافظة الى أكثر من 16 ساعة مقابل ثماني ساعات تجهيز خلال الـ 24 ساعة.

وطالب مواطنون بإنصاف المحافظة التي تنتج أكثر من 2500 ميغاواط من محطة واسط الحرارية بالحصول على حصة المحافظة كاملة، وهددوا باللجوء الى إجراءات قد تصل الى عزل المحطة إذا استمر التجهيز بهذه الطريقة التي وصفوها بـ”غير العادلة ولا المنصفة”.

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