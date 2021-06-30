ألمانيا تطالب بخفض عدد الجماهير في الملاعب

برلين: أ ف ب

طلبت ألمانيا على لسان وزير الداخلية والرياضة من الحكومة البريطانية والاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا)، تقليص حجم الحضور الجماهيري في ملعب ويمبلي في لندن في المباريات المتبقية من كأس أوروبا في ظل تفشي متحورة “دلتا” الاكثر عدوى.

وقال هورست سيهوفر الذي يشغل المنصبين في حديث مع صحيفة “أوغسبورغر ألغيمايني”: “أرى أنه من غير المسؤول أن يتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في أماكن ضيقة في بلدان مصنفة على انها خطرة بسبب متحورة دلتا شديدة العدوى».

ومن المتوقع ان يرتفع عدد المتفرجين الى 60 الفا في مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية التي يستضيفها الملعب ذاته. في ألمانيا حيث تقام المباريات في ميونيخ، يستقبل ملعب “أليانز أرينا” زهاء 14 ألف مشجع بسعة استيعابية تبلغ 20 في المئة.

واعتبر سيهوفر ان قاعدة الـ20 في المئة يجب ان تكون “المعيار” في جميع المباريات.

وتشهد بريطانيا ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب متحورة “دلتا” التي ظهرت اولاً في الهند.

وصنفت ألمانيا المملكة من بين البلدان المتأثرة بالمتحورات، مما يقلل من إمكانية السفر بين البلدين، ويجب على الألمان أو المقيمين في ألمانيا العائدين من بريطانيا الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بمن في ذلك أولئك المحصنون والذين تم تطعيمهم.

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