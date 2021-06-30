البنتاغون: الضربات في العراق وسوريا وجهت إلى مواقع للطائرات المسيرة

أكد البنتاغون أن الضربات الأمريكية الأخيرة في العراق وسوريا استهدفت مواقع خاصة بالطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: “نعرف أننا أصبنا ما استهدفناه، وأننا دمرنا البنى التي وجهنا إليها الضربة”.

وتابع المتحدث قائلا، إن “تلك البنى كانت مرتبطة بشكل مباشر بالتهديد الناجم عن الطائرات المسيرة، وهي كانت مخصصة للأغراض اللوجستية والتصليح والتحكم والقيادة وإطلاق الطائرات وعودتها وربما لتسليم المعدات ودعم الأنظمة”.

وامتنع كيربي عن الحديث عن أي ضحايا بشرية بنتيجة الضربات الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستمر في تقييم نتائج الضربات.

وأكد أن واشنطن لا تسعى لتصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط أو استمرار العنف في العراق وسوريا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط