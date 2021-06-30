الحرارة «نصف غليان» والكهرباء: عوامل قاهرة أثرت في ساعات التجهيز

بغداد: بتول الحسني وطارق الاعرجي

قرر عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي خلال الأسبوع الحالي، واعلنت أخرى تقليص ساعات دوامها، وبالتزامن مع ذلك حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين من الخروج في اوقات الذروة، مشيرة الى أن موجة الحر ستستمر حتى يوم السبت المقبل.

وستصل ذروة الموجة الحارة اليوم الاربعاء وغدا الخميس في الظل خلال الظهيرة الى ما بين 50 – 52 درجة مئوية في اغلب مدن الجنوب، و49 – 50 في مدن الوسط والفرات الاوسط و46 – 48 في مدن الشمال و44 – 46 في المنطقة الغربية.

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري : إن “هذا المنخفض المشكل على الاراضي الهندية كان من المفترض أن يسبب الارتفاع في درجات الحرارة بداية شهر حزيران، إلا أن وجود تأثير على البلاد من خلال الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط أخر تأثر البلاد بالكتلة الحرارية”، لافتا الى أن “المناطق الجنوبية والوسطى في البلاد هي الاكثر تأثرا بهذه الموجة الحرارية”.

وتزامنت تلك الموجة الحارة التى تجاوزت درجة نصف الغليان، مع نقص كبير بإمدادات الطاقة الكهربائية، ما زاد من معاناة المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة.

وعزت وزارة الكهرباء أسباب تراجع حجم تجهيز الطاقة في بغداد والمحافظات الى عدة عوامل قاهرة، منها الكم الهائل من الاستهدافات الارهابية والتخريبية الممنهجة وغير الممنهجة التي طالت أبراج الطاقة فضلا عن محدودية كميات الغاز والكهرباء الموردة من الجانب الإيراني باتجاه العراق.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي : إن “المدة القليلة الماضية كانت هي الأقسى على مفاصل الشبكة الكهربائية والعاملين في الوزارة.

ووافق مجلس الوزراء في جلسة امس الثلاثاء على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة2021)، المتضمنة توقيع ملحق عقد ثان لتجهيز الطاقة الكهربائية عبر خط (خابات- قرقوش) بجهد (132) ك.ف وبقدرة (100 – 150) ميكاواط، إضافة الى القدرة المتعاقد على تجهيزها سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء (150 لسنة 2021)، بخطي (جمجمال- تازة)، وخطي (كردملا- دبس) بكمية (300 +- 15 %)، لتعويض النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية بسبب انخفاض امدادات الطاقة من الجانب الإيراني”.

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