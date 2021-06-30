العراق رئيساً للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان

بغداد: هدى العزاوي

حقق العراق أمس الثلاثاء نجاحين كبيرين في المحافل الدولية بمجال حقوق الإنسان، فبينما أعلنت وزارة الخارجية، اختيار العراق رئيساً للمُنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان للعام 2021، حصلت المفوضية العليا لحقوق الانسان على تصنيف A في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان: “تم اختيار العراق رئيساً للمُنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان للعام 2021، ممثلاً بالسفير عبد الكريم هاشم مصطفى الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لشغل منصب رئيس المنتدى، المزمع عقده في 2021/10/5”.

إلى ذلك، قال الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي في حديث لـ”الصباح”: إن “المفوضية نالت تصنيف A في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، مبيناً أن “المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان فيها عدة تصنيفات تحدد من قبل لجان دولية وتعتمد على مدى تطابقها مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بين المؤشرات قانون المؤسسة ومدى عملها ومدى متابعتها للانتهاكات وتحركها للحد منها في الجانب التوعوي”.

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