المرور توضح أسباب الاختناقات المرورية في بغداد

عزت مديرية المرور العامة، أمس الثلاثاء، أسباب الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد إلى كثرة اعداد السيارات في الشارع. وقال مدير العلاقات والاعلام في المرور العامة العميد حيدر كريم، في حديث لـ (المدى)،

إن “الانسيابية عادت إلى شوارع العاصمة بعد تجاوز الساعة الـ 10 صباحاً”، مشيراً إلى ان “بغداد تشهد تجول 3 ملايين مركبة (سيارة) في آن واحد والشوارع لا تستطيع تحمل هذا الرقم الكبير”.

وأضاف كريم، أن “الكثافة (الاختناقات المروية)، دائماً ما تبلغ ذروتها في مراكز العاصمة بغداد فقط كـ (ساحة الطيران، ساحة التحرير، ساحة الخلاني اتجاه الوثبة، والرصافي)”. وأشار كريم، إلى أن “هذه المناطق تشهد وبشكل متواصل اختناقات مرورية تبقى لغاية الساعة 4 عصراً، كونها مناطق تجارية ودائماً ما تكون مكتظة بالمتبضعين”. هذا وصحت العاصمة بغداد، أمس الثلاثاء، على اختناقات مرورية “كبيرة”، في العديد من مناطق العاصمة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط