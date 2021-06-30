النظام المائي.. حملات كبرى لإزالة التجاوزات وإطلاقات عادلة

بغداد: شذى الجنابي

حققت وزارة الموارد المائية انجازات كبيرة خلال عام من تولي حكومة الكاظمي لمهامها في ادارة البلاد، إذ وضعت الوزارة برامج ستراتيجية مهمة وخطط عمل طموحة للنهوض بقطاع المياه، لما يقدمه من خدمات جليلة الى مزارعي وفلاحي البلاد، ضمن الجهود الحكومية لدعم السلة الغذائية للمواطن اسهاما في تعزيز اقتصاد البلاد.

وقال الوزير مهدي رشيد الحمداني : إن “اهم السياسات التي اعتمدتها الوزارة ضمن ملف ادارة المياه خارجيا، تمخضت عن تمكنها من استحصال موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الموقعة عامي 2009 و 2014 التي تلزم تركيا بإطلاق حصة عادلة ومنصفة للعراق من نهري دجلة والفرات”.

واضاف أن “الوزارة استحصلت ولأول مرة منذ عقود، موافقة مجلس الوزراء على بروتوكول يخص اطلاقات نهر دجلة وارسل الى الجانب التركي للتفاوض بشأنه واقراره مع الاشارة الى ضرورة تقاسم الاضرار الناتجة عن الشح المائي الذي اصاب البلاد، كما وافقت الوزارة على تأسيس مركز بحثي مشترك مع تركيا مقره بغداد، ويعد نواة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدين”. وبين الحمداني أن “الوزارة افتتحت مشاريع عدة بهذا السياق خلال عام من عمر الحكومة، واهمها افتتاح سد خاصه جاي في كركوك الذي اوقف مشكلة شح مياه الشرب بالمحافظة، اضافة الى افتتاح ناظم شط البصرة الستراتيجي، ومحطة تعزيز السماوة التي انهت شح المياه في المثنى”.

وتابع انه “تم ايضا تأهيل المرحلتين الاولى والثانية لمشروع تطوير شط الحلة، والمباشرة بمشروع سد مكحول الستراتيجي الذي سيحمي بغداد من موجات الفيضان، الى جانب المباشرة بمشروعي قناة البدعة في البصرة، وماء السماوة الكبير”.

وذكر وزير الموارد أن “الحملة الوطنية الكبرى التي اطلقتها الوزارة بجميع المحافظات لإزالة التجاوزات على احواض الانهر، نجحت حتى الان بإزالة 40 بالمئة من تلك التجاوزات، بما يضمن التوزيع العادل للحصص المائية وإيصالها كاملة الى ذنائب الانهر، لاسيما لمحافظات: المثنى وذي قار والبصرة”.

وكشف عن ان “الوزارة أقامت ضمن دعم جهودها لإدارة ملف المياه، فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الاول للمياه، الذي نجح في إعادة العراق الى نشاطه الاقليمي المهم، بينما تمت المباشرة في السياق ذاته بمشروع دعم اتخاذ القرار لتخطيط الموارد المائية بالتنسيق مع مشروع تحسين الاداء والحكم الرشيد (تكامل)، الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)، فضلا عن تحقيق إدارة شاملة للمياه والاستفادة من جميع الايرادات المائية لزيادة خزينها الستراتيجي”.

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