بغداد .. 15 اصابة بانفجار عبوة في سوق بمدينة الصدر

اعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن اصابة 15 مواطنا بانفجار سوق مريدي شرقي بغداد.

بيان للخلية ، قال ” لاحقاً لخبر الانفجار في احد أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ، وبعد التحري وجمع المعلومات تبين ان الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع ، كانت موضوعة أسفل إحدى الاكشاك في سوق مريدي “.

مضيفاً ، ان ” الانفجار ادى الى اصابة ١٥ مواطناً بجروح بسيطة اغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج .”

موضحاً ، أن ” مفارز خبراء مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية متواجدة هناك ، وقد فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات هذا الحادث”.

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