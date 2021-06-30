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حسين‮: ‬انا بغاية السعادة لرسالة البارزاني‮ ‬وأتعهد بإنجاز في‮ ‬طوكيو

أعربت العداءة العراقية دانة حسين عن تفاجئها واعتزازها في‮ ‬الوقت نفسه،‮ ‬باهتمام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني‮ ‬بالرياضيات والرياضيين،‮ ‬وسعادتها بتهنئته لها بما حققته في‮ ‬بطولة العرب،‮ ‬متعهدة بتحقيق النجاح في‮ ‬أولمبياد طوكيو‮.‬
وقالت حسين في‮ ‬تصريح صحفي‮  ‬لقد اسعدت وتفاجأت بالمبادرة الرائعة من قبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني،‮ ‬وما نشره على صفحته في‮ ‬موقع تويتر من تهنئة ليّ‮ ‬بفوزي،‮ ‬وقمت بالرد عليه وشكرته جدا‮.‬
واضافت جميع من‮ ‬يعرفني‮ ‬من رياضيين واصدقاء واقارب ارسلوا لي‮ ‬ما نشره الرئيس بارزاني‮ ‬وكنت بغاية السعادة لمبادرته واهتماماته بالرياضة التي‮ ‬افرحتني‮ ‬وافرحت كل المحبين والوسط الرياضي‮ ‬خصوصا بعد وصفه وتعبيره بحقي‮.‬
واكدت حسين سأكون عند حسن ظن الجميع في‮ ‬اولمبياد طوكيو لكن تحقيق الانجاز بطوكيو بحاجة الى دعم استثنائي‮ ‬بغية تحقيق الهدف‮.‬
و هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني،‮ ‬الرياضية العراقية دانة حسين بتحقيقها رقماً‮ ‬قياسياً‮ ‬في‮ ‬البطولة العربية لألعاب القوى.وقال بارزاني‮ ‬في‮ ‬تغريدة له ا،‮ ‬أهنئ وأبارك للرياضية العراقية دانة حسين على نيلها الميدالية الذهبية وتحطيم الرقم القياسي‮ ‬في‮ ‬البطولة العربية الـ22‮ ‬لألعاب القوى للرجال والنساء.واضاف،‮ ‬تمنياتي‮ ‬لك بدوام النجاح والتألق‮ ‬يا دانة‮”‬،‮ ‬موضحا بالقول‮ “‬وطننا بأمس الحاجة للمرأة المثابرة مثلك في‮ ‬كافة المجالات‮ ‬يحتذى ويفتخر بها‮. ‬مبروك للعراقيين جميعا‮.‬
وحصلت دانة حسين على ذهبية سباق‮ ‬100‮ ‬متر للسيدات،‮ ‬في‮ ‬بطولة العرب التي‮ ‬اختتمت بتونس مؤخرا،‮ ‬وقطعت المسافة بزمن‮ ‬11.23 ثانية،‮ ‬محطمة الأرقام القياسية العراقية السابقة،‮ ‬لتصنف رسميا كأسرع امرأة عراقية عبر التاريخ،‮ ‬وأسرع امرأة عربية لهذه المسافة لعام‮ ‬2021‮ ‬بحسب ما جاء في‮ ‬الإعلام العراقي‮ ‬والعربي،‮ ‬كما حصلت على ذهبية ثانية بمسابقة‮ ‬200‮ ‬متر وبرونزية اخرى في‮ ‬سباق‮ ‬400‮ ‬متر بحسب موقع البطولة‮.‬

 

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