عندما اسرائيل عرقلت عمليات تأهيل وتطوير مدينة الصدر ــ الثورة ؟!!

بقلم مهدي قاسم

اتصل بي أحد أصدقائي من بغداد ( وهو صاحب مكتبة ذات فروع ومعروفة لطبع وبيع الكتب حيث تجمعنا نحن الاثنين علاقة صداقة وطيدة مع الكاتب الإسلامي المعتدل غالب الشابندر وكنا قد تعودنا نلتقي عنده ،أي في المكتبة بشكل شبه يومي أثناء تواجدي في العراق ) و قد اتصل بي قبل يومين لكي ينبهني إلى برنامج حوار سُيجري بين غالب الشابندر و بين مها الجبوري ، في البداية لم أعرف من هي ، ولكن بعد تفكير قصير تذكرت أنها كانت نائب”ة” سابقة في كتلة التيار الصدري في مجلس النواب مها الجبوري ، و التي سبق لمقتدى الصدر أن جمّدها ،على أثر انتشار شبهة مظاهر الفساد حولها على نطاق واسع وخاصة أنها شيدت فللا فخمة أشبه بقصر، و بعد تجميدها اختفت لمدة طويلة عن الساحة السياسية حتى نسيها الناس بعدما كانت تلعلع زاعقة بصوتها المزعج كصوت غراب ، عندما كانت لا زالت نائب”ة” في مجلس النواب ..

فقلتُ لصديقي أنا لا أتصور أن هذا الحوار سيكون موفّقا و مفيدا ، ولوكنتُ أنا محل غالب الشابندر لما وافقت على محاورتها ، لكونها ليست ندا له ، و لأنها سوف تكرّس هذا الحوار للدفاع عن التيار الصدري ، وتحديدا لتمجيد وصوّنمة مقتدى الصدر أولا ، و لكي توّظفها لمصلحتها وطموحاتها السياسية ثانيا ، على أمل أن يرشحها مقتدى الصدر في الانتخابات القادمة ثالثا ، لتكون مجددا نائب”ة ” في مجلس النواب وقريبة من مصادر المال العام ، لتأخذ راحتها في السرقات المشرعنة وغير المشرعنة ..

غير أن أكثر ما كان مثيرا للسخرية والهزء من قبل الشارع العراقي هو تأكيدها على أن إسرائيل منعت وعرقلت عمليات تأهيل وتعمير وتطوير وتحديث مدينة الصدر كل هذه السنين الطويلة، وليس مظاهر الفساد واللصوصية المنظمة ، مثلما ركز عليها الكاتب غالب الشابندر محقا و مصيبا مائة في المائة..!!..

طيب …

إذا كان ثمة شخص يحمل في رأسه و بهذه الصورة البائسة من عقل سمك مسطح و مشوش ، فكيف يمكن النزول إلى مستواه الضحل لخوض حوار معه بشكل منطقي سليم و مفيد ؟ ..

أعتقد أن الكاتب غالب الشابندر قد أخطأ عند الموافقة لخوض حوار أو سجال معها ..

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