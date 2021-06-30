لا حل في الأفق لأزمة الكهرباء.. و لجان الفساد تهيمن على الوزارة

كشف مصدر مقرب من وزارة الكهرباء، أمس، أن رئيس مجلس الوزراء وافق على استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتقليل ساعات تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية، مرجحا تكليف وزير النفط بإدارة وزارة الكهرباء وكالة.

وحدد نواب في البرلمان أسباب عديدة لنقص التجهيز والضعف في الطاقة الكهربائية، من بينها الاعتماد على الغاز المستورد من الجانب الإيراني، واهمال المصافي، واستهداف أبراج الطاقة، وعدم استثمار المصادر الداخلية والاعتماد عليها. فيما يستغرب مختصون بالشأن الاقتصادي من عدم وصول وزارة الكهرباء الى انتاج 20 ألف ميغا واط رغم انفاقها 60 – 70 مليار دولار على تجهيز الطاقة.

“لجان الفساد” تهمين على الوزارة

ويوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموقف في حديث مع (المدى) أن “سبب أزمة التيار الكهربائي كل عام في نفس التوقيت، هو تدخل الاحزاب السياسية النافذة في إدارة الوزارة وسيطرتها على مجمل القرارات”، مبينا أن الهيمنة السياسية على الوزارة جعلت من كل وزير ضعيفا لا يتمكن من ادارة وزارته.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، عادت إلى الواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام القليلة الماضية. وتعرض قبل ايام عدد من محطات انتاج الطاقة الكهربائية إلى الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة في المناطق النائية الامر الذي نعكس على تجهيز المواطن بساعات الكهرباء. وعلى اثر هذه التداعيات قدم وزير الكهرباء ماجد حنتوش استقالته بعد تراجع تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى نحو 60 درجة تحت الشمس، و50 درجة تحت الظل في العديد من المناطق العراقية، مع شن حملة منظمة من قبل مجهولين لتفجير أبراج تجهيز الطاقة. ويلفت المصدر الى أن “اللجنة الاقتصادية التابعة لاحد الاحزاب هي من تتحكم بملف الوزارة، وليس الوزير، وهي من تبرم عقود التجهيز والصيانة”، لافتا إلى أن هناك شخصيات تُفرض على الوزير لإدارة مواقع مهمة، ويكون همها فقط السرقة وليس تقديم الخدمات.

ويشير إلى أن “الاموال التي تخصص لوزارة الكهرباء تذهب لجيوب الفاسدين، من خلال إنشاء مشاريع وهمية الغرض منها الحصول على هذه الاموال”، مبينا أن تلك الشخصيات المتورطة بالفساد محمية من قبل جهات سياسية هي من تحكم الوزارة.

وقبل يومين دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إقالة وزير الكهرباء الحالي لعدم قدرته على حلّ المشاكل الحالية التي يعاني منها الشعب، مقترحاً عقد اتفاقات مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الكهرباء في العراق.

وعلّق الصدر على مشكلة الكهرباء في العراق بتغريدة على موقع تويتر، الاحد الماضي، وقال ان “مشكلة الكهرباء في العراق تكمن في عدّة أمور مهمّة تسببت ولو بصورة تدريجية بتردّي الطاقة الكهربائية” عادّاً “الفساد أحد الأسباب التي أدت إلى هدر الطاقة الكهربائية”.

ويذكر المصدر المقرب من وزارة الكهرباء أن “مشكلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الحالي تتشارك بها جميع الوزارات في مقدمتها وزارة النفط والموارد المائية والمالية، فضلا عن التعيينات الاخيرة التي حدثت في الوزارة هي عبارة عن هدر لأموال الدولة”، معتبرا ان “الوزارات المشار لها، لم تقدم اية مساعدة لوزارة الكهرباء في تجاوز الازمة”.

ثلاث مشكلات

ويلفت إلى أن “هناك ثلاث مشاكل تعاني منها وزارة الكهرباء الاولى في قضية الانتاج، والثانية النقل، والثالثة التوزيع”، معتبرا أن اتجاه الوزارة إلى استثمار الطاقة هو أفضل طريقة للتخلص من هذه التداعيات ولنتمكن من حل كل هذه المشاكل والتقاطعات التي تحصل وحصلت. ويرى المصدر أن “مشكلة النقل والتوزيع تتسبب في ضياع الكثير من انتاج الطاقة الكهربائية”، متوقعا استمرار أزمة الكهرباء إلى فترات طويلة وفق هذه السيطرة والهيمنة من قبل الاحزاب السياسية على مصدر القرار في الوزارة.

ويؤكد أن “الفساد تغلغل في كل مفاصل الدولة”، متوقعاً قبول رئيس الوزراء استقالة الوزير، وتكليف وزير النفط بإدارة الوزارة حتى الانتخابات المقبلة.

ورغم الاتصالات المتكررة لم ترد وزارة الكهرباء على اتصالات (المدى) من اجل الاطلاع على مشكلة التيار الكهربائي وازمة الطاقة ولمعرفة ايضا الاحصائيات بالنسبة لإنتاج الكهرباء للقضاء على ازمة الطاقة، وكذلك ايضا التطرق إلى موضوع استقالة الوزير.

من جهته، اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري في بيان صدر من مكتبه الاعلامي واطلعت عليه (المدى) ان واقع الخدمات بشكل عام في وضع مزر رغم المبالغ الطائلة التي صرفت على مختلف قطاعاته. مبينا أن اغلب المناطق في العاصمة والمحافظات تشهد واقعا خدميا سيئا ومزريا وبمختلف القطاعات من ماء وكهرباء وخدمات بلدية اخرى.

واضاف الشمري ان “العديد من المشاريع التي تقام في نواحي وقرى عدد من المحافظات تكون عبر مساهمات شعبية في ظل غياب للاجهزة الخدمية والتحجج بامور لايمكن القبول بها بعد كل هذه السنوات”. مشددا على أن من ضروري ان تولي الحكومة واجهزتها المعنية الاهتمام الكبير لملف الخدمات ووضع جدول زمني لانتشال الواقع الحالي الى واقع افضل قبل ان تعم الاحتجاجات الشعبية كل مناطق البلاد وتكون النتائج غير محمودة العواقب.

استهداف أبراج الطاقة فاقم الأزمة

وتقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري في حديث لـ(المدى) إن “ملف الكهرباء يتجدد في كل عام بظهوره في صورة أسوأ من العام الذي سبقه وبدون حلول جدية”.

وتضيف البجاري، أن “وزارة الكهرباء لم تضع خطة ستراتيجية حقيقية تعمل على تحسين الطاقة الكهربائية”.

ويعتمد العراق على مولدات أهلية، يملكها تجار أو مواطنون عاديون، لتغطية جزء من التشغيل اليومي، حيث لا توفر الشبكة الوطنية، ساعات تجهيز كاملة، كخطة بديلة، فيما تمتلك شبكات سياسية وجهات متنفذة بعض تلك المولدات، التي تدر أرباحاً طائلة، مع ارتفاع المبالغ المتحصلة جرّاء الاشتراكات الشهرية.

وتشير عضو مجلس النواب الى، أن “نقص التجهيز في الطاقة الكهربائية يكمن في عدم الاعتماد على المصادر الداخلية للطاقة، وعدم وجود تنسيق وتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط بخصوص تزويد المحطات الكهربائية بالوقود (…)”.

وتلفت النائبة عن محافظة البصرة، الى أن “من ضمن الأسباب الأخرى التي أدت الى ضعف الكهرباء هو استهداف أبراج الطاقة التي تؤدي الى خروج محطات عديدة عن العمل”.

وتعرضت خطوط نقل الطاقة في الأسابيع القليلة الماضية لسلسلة استهدافات، آخرها قصف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ “كاتيوشا” مساء الاحد، ما ألحق بها “أضرار جسيمة” إضافة إلى استهداف خط ديالى – شرق بغداد، قرب منطقة خان بني سعد، وخروجه عن الخدمة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى العبادي، أمس الاثنين، عن عدد الاستهدافات التي تعرضت لها البنى التحتية لوزارة الكهرباء خلال الأيام العشرة الماضية، والتي أدت إلى نقص تجهيز المواطنين بالطاقة.

وقال العبادي في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، إن “استهداف البنى التحتية والخطوط الناقلة والمحطات التحويلية للكهرباء اثرت بشكل كبير على عمل الوزارة وتجهيز الطاقة الكهربائية”، مشيرا الى ان “تجاوز بعض المحافظات بالحصص المخصصة لها من الطاقة ينعكس سلبا على باقي المحافظات”.

واردف: “طالبنا القطاعات الامنية ووزارة الداخلية والاستخبارات بفتح ملفات تحقيق في هذه الحوادث وتأمين الحماية لمحطات وأبراج الطاقة، عبر طيران مسير ونصب كاميرات حرارية”. ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن “31 خطاً ناقلاً للطاقة استُهدفت بالعبوات خلال 10 ايام فقط، مع حرق محطات تحويلية في ديالى”، عاداً أن “هنالك هجمة ممنهجة وحربا علنية على البنى التحتية لوزارة الكهرباء”.

الاعتماد على الغاز الإيراني سبب آخر

وتابعت عضو الطاقة النيابية زهرة البجاري حديثها قائلة، إن “السبب الآخر في ضعف الطاقة الكهربائية هو الاعتماد على تجهيز الغاز من إيران، بينما يحرق عشرة اضعافه في العراق دون استثماره في المحطات الكهربائية، إضافة الى عدم الاهتمام بالمصافي التي تسهم في توليد الطاقة الكهربائية”.

وتنتج وزارة الكهرباء ما يقارب 4500 الى 5000 ميغا واط بالاعتماد على الغاز الايراني، بالاضافة الى استيراد نحو 1100 الى 1200 ميغا واط من التيار الكهربائي من ايران.

وترى البجاري، أن “الحلول جميعها آنية ولا تتحقق إذ لم تكن هناك خطط حقيقية بالاعتماد على الطاقة النظيفة والمصادر الداخلية”.

وتحمل النائبة في مجلس النواب، وزارة الكهرباء مسؤولية الضعف في الطاقة الكهربائية، مبينة ان “وزارة الكهرباء هي المتخصصة في انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها ونقلها”.

بدوره، يقول المختص في الشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديث لـ(المدى)، إن “هناك ايادي خبيثة داخل وخارج العراق ومن ضمنها بعض دول الجوار تعمل على إبقاء العراق بلدا مستهلكا لتسويق منتجاتهم فيه”.

ويضيف أنطوان مستغربا: “صرفت حتى الآن نحو 60-70 مليار دولار في مجال تجهيز الطاقة ولم نصل الى الـ20 الف ميغا واط!”.

ويشير المختص بالشأن الاقتصادي الى، أن “ملف الكهرباء يحتاج الى دراسة سياسية واقتصادية وتشخيص دقيق”.

الى ذلك، كشفت شركة “جنرال إلكتريك”، الأحد الماضي، عن ستراتيجية شاملة تمكن العراق من استشراف المستقبل المدعوم بمصادر الطاقة الأكثر نظافة. وبحسب بيان اصدرته الشركة، وتابعته (المدى) فإن “الخطة تضم عدداً من الركائز الرئيسة التي تدعم أهداف الحكومة العراقية الرامية لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في البلاد، وتعزيز جهود إزالة الكربون وتنويع مصادر توليد الطاقة لإنهاء ازمة الكهرباء”.

وقال عبد الرحمن خالدي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في “جنرال إلكتريك لطاقة الغاز” في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إنه “ركزنا باستمرار على دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وتنميتها في العراق باستخدام الحلول الشاملة، بدءاً من تأمين التمويل إلى التقنيات المتقدمة. ولذلك من الأهمية بمكان اليوم حفز جهود التحول نحو أنظمة الطاقة الأكثر نظافة التي تثمر في ثلاث فوائد رئيسة للبلاد، بدءاً من استخدام مصادر متنوعة للطاقة لتلبية الطلب المتنامي، والوفاء بالتزامات إزالة الكربون عبر استغلال موارد الغاز والطاقة النظيفة الأعلى كفاءة، إلى إرساء دعائم بنية مستقرة تقدم الطاقة الآمنة والموثوقة والأكثر نظافة في المستقبل.

واضاف انه “تصوغ هذه الفوائد، الستراتيجية الطموحة لـ(خطة التحول بقطاع الطاقة) في العراق وتجسد أكثر مقاربات قطاع الطاقة شمولاً وتغطي جميع الحلول التي يمكن للعراق الاستفادة منها”.

واشار الى ان “الخطة تضع مجموعة ستراتيجية من الحلول والتقنيات المصممة بأسلوب خاص وتدعم مساعي إزالة الكربون من قطاع الطاقة الفريد من نوعه في العراق. وبدءاً من التوربينات الغازية عالية الكفاءة وحاملة الأرقام القياسية العالمية وحلول التحديث إلى المشتقات الهوائية السريعة والمرنة، يمكن لفريق عمل (جنرال إلكتريك) الذي يضم نخبة من الخبراء المحليين والعالميين تحويل جهود إزالة الكربون إلى إنجاز ملموس في العراق”.

وجاء “الإعلان عن خطة التحول بقطاع الطاقة” خلال فعاليات مؤتمر إعادة إعمار العراق التي أقيمت في العاصمة بغداد، وهي قمة رفيعة المستوى جرى تنظيمها عبر تعاون وثيق مع مكتب رئيس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار في البلاد.

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