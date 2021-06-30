متحدث حكومة إقليم كوردستان يرد على فصيل ميليشياوي عراقي

صرّح المدعو أحمد المكصوصي، وهو أحد مسؤولي ميليشيا كتائب سيد الشهداء، بأن الطائرات الأمريكية التي استهدفت الميليشيات انطلقت من مطار أربيل الدولي.

وإذ نرفض هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، فإننا نعدّها ادعاءات عارية عن الصحة، بينما الحقيقة هي عكس ما افتراه، وإن الهجمات التي استهدفت أربيل نفذتها ميليشيات خارجة عن القانون، وما زعم به هذا الشخص له دلالات سيئة جداً.

إن ادعاءات المكصوصي تثبت وبالدليل القاطع، بأن أي هجمات محتملة يمكن أن تطال أربيل، هي من أفعال الجهات التي ينتمي اليها المكصوصي ومن هم على شاكلته، وإن ما لفّقه ليس سوى ذريعة حاكوها سلفاً للاعتداء على أربيل.

د. جوتیار عادل

المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان

30 حزيران 2021