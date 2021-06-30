مسلحون يغتالون صاحب محطة وقود في السليمانية

اغتال مسلحون مجهولون، أمس الثلاثاء، أحد أصحاب محطات الوقود في محافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت أحمد، لـ (للمدى)، إن “مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال مالك محطة شنه في محافظة السليمانية أثناء ما كان يقوم بإيصال طفله الصغير إلى المدرسة”.

وأضاف أحمد، أن “صاحب المحطة (س.م) يبلغ من العمر 50 عاماً، تمت عملية اغتياله صباح اليوم (أمس)، بعدما فتح مجهولون النار عليه وأردوه قتيلاً في الحال”. وأشار المتحدث باسم شرطة السليمانية، إلى أن “الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في ملابسات الجريمة من أجل التوصل إلى المتورطين”. يذكر أن المجني عليه يملك محطة شنه الواقعة في محافظة السليمانية بالقرب من مستشفى (شورش) العسكري.

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